رئیس جمهور آمریکا گفت که نمایندگان کشورش در اجلاس آتی گروه بیست در ژوهانسبورگ که به ریاست آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، شرکت نخواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی Truth گفت: نمایندگان ایالات متحده در اجلاس آتی گروه بیست (G۲۰) در ژوهانسبورگ که به ریاست آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، شرکت نخواهند کرد.

او مدعی شد: «این یک ننگ کامل است که G۲۰ در آفریقای جنوبی برگزار شود. آفریکانر‌ها (افرادی که از نوادگان مهاجران هلندی و همچنین مهاجران فرانسوی و آلمانی هستند) کشته و قتل عام می‌شوند و زمین‌ها و مزارع آنها به طور غیرقانونی مصادره می‌شود. تا زمانی که این نقض حقوق بشر ادامه دارد، هیچ مقام دولتی ایالات متحده در آن شرکت نخواهد کرد. من مشتاقانه منتظر میزبانی G۲۰، ۲۰۲۶ در میامی، فلوریدا هستم!»

 اجلاس گروه ۲۰ در ۲۲ و ۲۳ نوامبر در ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد. ایالات متحده پیش از این اعلام کرده بود که ترامپ به ژوهانسبورگ نخواهد رفت و هیئت آمریکایی به ریاست معاون رئیس جمهور، جی دی ونس، در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

منبع: تاس

Iran (Islamic Republic of)
..
۱۲:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به درک. برو بمیر پیری
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جهنم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خوب حالا میشه اجلاس گروه ۱۹ بعد مامانش دعواش میکنه که چرا ۱۹ شدی وجنگ جهانی سیوم شروع میشود الله اکبر الله اکبر
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خخخخخخخ
-
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکارجرثومه ی فسادوتباهی وبی عدالتی ازتمام کسانی که دم عدالت وبرابری وآزادی شرافتمندانه میزنند نفرت دارد وبه قول معروف خوش آن باغی که شغالش کندقهر. این ملعون بدبخت بایدتوسط تمام جهان نه تنها بایکوت شودبلکه بایددستگیروقصاص شودبه عددجنایاتش.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خودش کل دنیا رو به آتیش کشیده بعد از اونا ایرادای دروغین میگیره
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیدحسن
۰۹:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به درک که شرکت نمیکند...قهرکردن کلاغ روزی چهل تا گردو به نفع باغبان است...
۰
۱۰
پاسخ دادن
