باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی Truth گفت: نمایندگان ایالات متحده در اجلاس آتی گروه بیست (G۲۰) در ژوهانسبورگ که به ریاست آفریقای جنوبی برگزار میشود، شرکت نخواهند کرد.
او مدعی شد: «این یک ننگ کامل است که G۲۰ در آفریقای جنوبی برگزار شود. آفریکانرها (افرادی که از نوادگان مهاجران هلندی و همچنین مهاجران فرانسوی و آلمانی هستند) کشته و قتل عام میشوند و زمینها و مزارع آنها به طور غیرقانونی مصادره میشود. تا زمانی که این نقض حقوق بشر ادامه دارد، هیچ مقام دولتی ایالات متحده در آن شرکت نخواهد کرد. من مشتاقانه منتظر میزبانی G۲۰، ۲۰۲۶ در میامی، فلوریدا هستم!»
اجلاس گروه ۲۰ در ۲۲ و ۲۳ نوامبر در ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد. ایالات متحده پیش از این اعلام کرده بود که ترامپ به ژوهانسبورگ نخواهد رفت و هیئت آمریکایی به ریاست معاون رئیس جمهور، جی دی ونس، در این اجلاس شرکت خواهد کرد.
منبع: تاس