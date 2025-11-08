باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، (جمعه به وقت محلی) در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت افزود: نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالیترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بینالمللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بینالمللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه بهشمار میرود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بهطور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن، از جمله کشتار انسانهای بیگناه، تخریب گسترده اموال و زیرساختهای غیرنظامی و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران هستند.
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا جلب کنم؛ اظهاراتی که وی در آن بهصورت صریح و علنی، رهبری و مسئولیت ایالات متحده را در قبال ۱۲ روز اقدامات تجاوزکارانه و جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد تا ۳ تیر) مورد اذعان قرار داده است. پنجشنبه، مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان)، ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: «حمله اول را [رژیم]اسرائیل انجام داد. حمله خیلی، خیلی قدرتمندی بود. شخصاً فرماندهیاش را بر عهده داشتم. زمانی که [رژیم]اسرائیل نخستین حمله را علیه ایران انجام داد، روز بزرگی برای اسرائیل بود؛ چراکه آن حمله بیش از مجموع سایر حملات خسارت وارد کرد.»
این اظهارات، دلیلی آشکار و انکارناپذیر بر مشارکت مستقیم، راهبری و مسئولیت فرماندهی ایالات متحده در طراحی، هدایت و تسهیل تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم صهیونیستی است. این تجاوزات جنایتکارانه که نقض فاحش و جدی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول آمره منع تهدید یا توسل به زور علیه دولتهای مستقل و حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشوند، منجر به تلفات متعدد غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و وارد آمدن خسارات جدی به تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران شد.
علاوه بر این، اعتراف صریح رئیسجمهور آمریکا در خصوص نقش رهبری و مشارکت مستقیم کشورش در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز، بهروشنی و بدون هیچگونه ابهام، بطلان اظهارات پیشین وزیر خارجه ایالات متحده در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد) را برملا میسازد؛ اظهاراتی که طی آن مارکو روبیو با دغلکاری مدعی شده بود: «ما در حملات علیه ایران دخالتی نداریم و اولویت اصلی ما حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه است.»
نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالیترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بینالمللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بینالمللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه بهشمار میرود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بهطور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن، از جمله کشتار انسانهای بیگناه، تخریب گسترده اموال و زیرساختهای غیرنظامی، و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران هستند. این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بینالمللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات، از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بینالملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار میدهد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران
نزد سازمان ملل متحد
