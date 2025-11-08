سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پی اعتراف ترامپ درباره نقش خود در تجاوز اسرائیل به ایران، گفت: این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده دلیلی روشن، در اثبات تقصیر بین‌المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به‌شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، (جمعه به وقت محلی) در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت افزود: نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بین‌المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین‌المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به‌شمار می‌رود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامد‌های ناشی از آن، از جمله کشتار انسان‌های بی‌گناه، تخریب گسترده اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران هستند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین‌المللی موجود برای تضمین پاسخ‌گویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات، از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین‌الملل در قبال جان‌باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد.

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا جلب کنم؛ اظهاراتی که وی در آن به‌صورت صریح و علنی، رهبری و مسئولیت ایالات متحده را در قبال ۱۲ روز اقدامات تجاوزکارانه و جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد تا ۳ تیر) مورد اذعان قرار داده است. پنجشنبه، مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان)، ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: «حمله اول را [رژیم]اسرائیل انجام داد. حمله خیلی، خیلی قدرتمندی بود. شخصاً فرماندهی‌اش را بر عهده داشتم. زمانی که [رژیم]اسرائیل نخستین حمله را علیه ایران انجام داد، روز بزرگی برای اسرائیل بود؛ چراکه آن حمله بیش از مجموع سایر حملات خسارت وارد کرد.»

این اظهارات، دلیلی آشکار و انکارناپذیر بر مشارکت مستقیم، راهبری و مسئولیت فرماندهی ایالات متحده در طراحی، هدایت و تسهیل تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم صهیونیستی است. این تجاوزات جنایتکارانه که نقض فاحش و جدی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول آمره منع تهدید یا توسل به زور علیه دولت‌های مستقل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند، منجر به تلفات متعدد غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و وارد آمدن خسارات جدی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران شد.

علاوه بر این، اعتراف صریح رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص نقش رهبری و مشارکت مستقیم کشورش در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز، به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه ابهام، بطلان اظهارات پیشین وزیر خارجه ایالات متحده در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد) را برملا می‌سازد؛ اظهاراتی که طی آن مارکو روبیو با دغل‌کاری مدعی شده بود: «ما در حملات علیه ایران دخالتی نداریم و اولویت اصلی ما حفظ امنیت نیرو‌های آمریکایی در منطقه است.»

نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بین‌المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین‌المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به‌شمار می‌رود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامد‌های ناشی از آن، از جمله کشتار انسان‌های بی‌گناه، تخریب گسترده اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی، و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران هستند. این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین‌المللی موجود برای تضمین پاسخ‌گویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات، از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین‌الملل در قبال جان‌باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.

امیر سعید ایروانی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران

نزد سازمان ملل متحد

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: سعید ایروانی ، سازمان ملل ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ایران: شورای امنیت نباید برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده یا دغل ورزی قرار گیرد
سفیر ایران: تحریم‌ها و محاصره کوبا باید بی قید و شرط لغو شود
ایروانی با رد ادعا‌های آمریکا:
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا گفته شماره حساب بدین واریز کنم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سایبری میگن همینه
شصت تا کامنت طویل میذاره و میره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر سفارت آمریکا توسط دانشجویان نخبه کشور به نمایندگی از مردم زخم خورده ایران تسخیر نشده بود، امروز جمهوری اسلامی در کار نبود. و اگر هم بود، توانایی نظامی حال حاضر و قدرت مستقل نداشتیم. مهم‌ترین پیام عملی تسخیر لانه جاسوسی این بود که نشان دادیم آمریکا تصمیم‌گیر مطلق نیست.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تبلیغات دستگاه جهنمی غرب به گونه‌ای است که تظاهرات 7 میلیون شهروند آمریکایی در 2700 شهر ایالات متحده آمریکا را به راحتی پاک می‌کند ولی اگر در جمهوری اسلامی ایران، جلوی یک ‌اداره‌ای در یک شهرستان حدود ۱۰۰ نفر در یک اعتراض صنفی اجتماع بکنند آن را آغاز اعتراضات سراسری بر ضد حکومت ایران می‌خواند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آنچه مشخص است، این که غرب تحریم ایران و فشار دیپلماتیک را به عنوان یک اصل برای خود در نظر گرفته و مجموعه رفتارهای خود را در این چارچوب تعریف می‌کند. براین اساس تحریم‌های غرب نقش یک دومینو برای ایجاد بحران‌های اجتماعی و امنیتی را ایفا می‌کند که هدف نهائی آن براندازی و تقابل با استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. پس عملاً تعامل و نرمش و امتیازدهی نمی‌تواند درمان این ارتباط شکننده باشد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در حقیقت قماری پرهزینه بود که در آن هر دو شکست خوردند.چرا که نه تنها نتوانستند برنامه هسته‌ای کشورمان را نابود کنند، بلکه نتوانستند اراده جمهوری اسلامی را برای پاسخ‌گویی متقابل بشکنند.برعکس موشک‌های ایران توانستند به خطوط دفاعی پیشرفته آمریکا نفوذ کنند و اهداف خود را با دقت مورد اصابت قرار دهند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شما هنوز دنبال این هستید که تقصیر کی بود؟
زدن و رفتن حاجی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ارتش رژیم صهیونیستی خود را برای جنگ با لبنان آماده کرده است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دونالد ترامپ بار دیگر تأیید کرد که هر سه مرکز هسته‌ای ایران نابود شده است
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار در رسانه های هزاران بار اعلام کرده است که تأسیسات هسته ای ایران را نابود کردیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بیش از ۱۱ هزار تن در سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵ جان باختند ماهانه ۱۰۰۰ سوری در حکومت الجولانی کشته می‌شوند
۲۰:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بیش از ۱۱ هزار تن در سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵ جان باختند ماهانه ۱۰۰۰ سوری در حکومت الجولانی کشته می‌شوند
۱
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
امریکا قصد تجزیه کشورها را دارد ولی به فضل خدا خودش تجزیه خواهد شد گوری نکن بهر کسی اول خودت آخر کسی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا پهلوی مهره اسرائیل برای بی‌ثباتی ایران است
۱۵:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
رضا پهلوی مهره اسرائیل برای بی‌ثباتی ایران است
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
واشنگتن و تل‌آویو قصد تجزیه دوباره سودان را دارند
۱۵:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
واشنگتن و تل‌آویو قصد تجزیه دوباره سودان را دارند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر منشا بی‌ثباتی در منطقه هستند
۱۴:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر منشا بی‌ثباتی در منطقه هستند
۱
۰
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی