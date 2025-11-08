باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل البرز گفت: تقاطع غیر همسطح شیخ آباد مطالبه جدی شهروندان بخصوص ساکنین منطقه شیخ آباد و نوروزآباد در سال‌های گذشته بود مبلغ اولیه این پروژه ۳۱۷ میلیارد تومان است با اجرای ۳۰۸ شمع بتنی، سطح عرشه ۱۷۰۰ متر و زیرگذر به طول تقریبی ۷۰۰ متر، توجه به کاهش ترافیک و انحراف مسیر‌ها در این نقطه در ۲ فاز، که فاز اول این طرح در بخش شرقی آغاز شده و فاز دوم نیز در سمت غربی پروژه تا پایان سال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رحیمی از صبر و شکیبایی ساکنین محترم شیخ آباد و نوروزآباد درخصوص افزایش احتمالی ترافیک در حین اجرای این پروژه تشکر نمود و بیان کرد:همکاری مؤثر پلیس راهور در هماهنگی‌های ترافیکی و تأمین ایمنی مسیر‌های جایگزین نقش مهمی در اجرای بهتر عملیات عمرانی خواهد داشت.

به گفته رحیمی این تقاطع یکی از پروژه‌های بزرگ شهری کرج به شمار می‌آید که پس از بهره‌برداری، ارتباط مستقیم مناطق جنوبی شهر کرج را با محور‌های اصلی شهر برقرار کرده و ضمن کاهش بار ترافیکی در نقاط ورودی‌های شهر و همچنین خیابان‌های اطراف این منطقه خواهد شد.