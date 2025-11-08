باشگاه خبرنگاران جوان -پژوهش پارینه‌سنگی دهتل در جنوب ایران با عنوان «صنایع مرکب آشولی در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس» توسط سپهر زارعی، باستان‌شناس و سرپرست پروژه، در این رویداد علمی بین‌المللی ارائه گردید.

این سخنرانی در بخش تخصصی پژوهش‌های بین‌المللی در صنایع سنگی پارینه‌سنگی برگزار شد و به معرفی تازه‌ترین یافته‌های محوطه پارینه‌سنگی دهتل پرداخت؛ یافته‌هایی که نقش مهمی در شناخت جوامع انسان‌ریخت عصر پلیستوسن در حاشیه و پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس دارند.

کنفرانس بین‌المللی Lithic Studies Society از معتبرترین گردهمایی‌های علمی جهان در حوزه مطالعات صنایع سنگی به شمار می‌رود که امسال در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه (۷ و ۸ نوامبر ۲۰۲۵) با حضور پژوهشگرانی از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی معتبر بین‌المللی در شهر لِستر انگلستان برگزار شد.

پذیرش و ارائه این پژوهش از سوی هیئت علمی کنفرانس، بیانگر جایگاه برجسته پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران در سطح جهانی و اهمیت داده‌های جنوب کشور در بازسازی مسیرهای مهاجرت انسان‌های اولیه در جنوب‌غرب آسیا است.

پژوهش‌های میدانی در محوطه پارینه‌سنگی دهتل، واقع در شهرستان بستک استان هرمزگان، با هدف شناسایی شواهد استقرار انسان‌های اولیه در جنوب ایران و با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان انجام شده است.

در جریان این بررسی‌ها، آثاری از دوران پارینه‌سنگی قدیم و میانی شناسایی و مطالعه شده که به درک بهتر پراکندگی و گسترش انسان‌های اولیه در سواحل و پس‌کرانه‌های خلیج فارس کمک می‌کند.

منبع: میراث فرهنگی هرمزگان