کمکی که یک رادیولوژیست می‌تواند به بیماران کند + فیلم

عضو انجمن رادیولوژی ایران و متخصص تصویربرداری در خصوص رادیولوژی نکاتی را بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - معصومه گیتی، عضو انجمن رادیولوژی ایران و متخصص تصویربرداری با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد  رادیولوژیست‌ها توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

