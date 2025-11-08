باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمد واحدیان ابوترابی سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس در نشست خبری از تلاش شبانه روزی به منظور تامین سوخت پایدار در پهنه استان خبر داد و گسترش زیرساختها را اقدامی موثر در راستای افزایش تاب آوری جامعه در زمان بحران دانست.
او با اشاره به اهمیت تنویر افکار عمومی اظهار داشت: خبرنگاران در امیدآفرینی و اطلاع رسانی نقش ارزندهای ایفا میکنند.
واحدیان ابوترابی با ارائه آمار و ارقامی افزود: در راستای افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و بهرهبرداری مطلوب از منابع انرژی، مقدار۳۰ میلیون لیتر به ظرفیت ذخیرهسازی بنزین افزوده شده است.
او میزان ذخیره سازی سوخت در سطح سه تاسیسات کلان استان را بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: به طور کلی ۵۲۰ میلیون لیتر ظرفیت ذخیره سازی سوخت در استان داریم و پراکندگی آنها را بر اساس مبانی پدافند غیرعامل است.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس از افزایش چشمگیر میزان ذخیرهسازی بنزین نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: این اقدام در راستای پایداری تأمین انرژی برای بخشهای مختلف مصرف در دستور کار قرار گرفت و توان شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس را جهت پاسخگویی به نیازها در ایام پرتردد و فصول سرد سال افزایش میدهد.
واحدیان ابوترابی با بیان اینکه استان فارس از نظر حوزه استحفاظی و توزیعی در زمره صدرنشینهای کشور قرار میگیرد، بیان داشت: تاسیسات مشابهی در استانهای همجوار داریم که مکمل ما در روند توزیع سوخت هستند.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس با قدردانی از تلاشهای یکایک کارکنان این مجموعه گفت: شبکه خدمت رسانی به صورت ۲۴ ساعته و در ۳۶۵ روز سال بدون وقفه به مردم ایران خدمات ارائه میدهیم.
او با تاکید بر این موضوع که مشکل کمبود سوخت در پمپ بنزینهای فارس وجود ندارد، بیان داشت: تعداد۳۳۵ جایگاه عرضه سوخت در سطح استان داریم که ۲۶۴ جایگاه بنزین و گازوئیل و ۷۱ جایگاه فقط بنزین توزیع میکنند.
واحدیان ابوترابی با اشاره به اهمیت توزیع عدالت محور خدمات در اقصی نقاط استان افزود: تعداد ۴۵۹ فروشندگی روستایی داریم که توزیع بنزین، نفت گاز و نفت سفید انجام میدهند.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس خاطرنشان کرد: علاوه بر سوخت مایع تعداد ۱۳۳ جایگاه سی ان جی در استان داریم که گاز فشرده را توزیع میکند. همچنین ۱۵۰۰ دستگاه نفتکش در قالب ۳۰ پیمانکار در این حوزه فعالیت میکنند.
او با اعلام این خبر که روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر بنزین در سطح شهر شیراز توزیع میشود، گفت: در بخش غیرنیروگاهی روزی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیون لیتر توزیع میکنیم که از این نقدار حدود ۸۵۰ هزار لیتر نفت و گاز یورو است.
او میزان توزیع نفت و گاز نیروگاهی را روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعلام کرد و بیان داشت: روزانه بیش از ۳ میلیون لیتر نفت کوره و ۱۰ هزار لیتر نفت سفید در سطح استان توزیع میشود.
واحدیان ابوترابی در بخش دیگری از سخنانش از ادامه روند توزیع منظم نفت سفید برای مصارف گرمایی در فصل سرد اطمینان داد و افزود: خانوارهای که هنوز از نعمت گاز طبیعی برخوردار نشدند، نگرانی بابت تامین سوخت در زمستان نداشته باشند.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس گفت: این خانوارها با مراجعه به سامانه newtejaratasan.niopdc.ir میتوانند از طرح توزیع الکترونیکی سوخت بهرهمند شوند. او با اشاره به تمهیداتی که برای فصل سرما اندیشیده شده بیان داشت: در بحث صنایع بزرگ و نیروگاهها ۱۰۰ درصد مخازن تکمیل است و مشکلی در خصوص تأمین سوخت وجود ندارند.
واحدیان ابوترابی در این رابطه افزود: در صنایع بزرگ استان، میزان ذخیره سازی سوخت نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشتهایم.
واحدیان ابوترابی با اشاره به برخی از سیاستهای راهبردی در این مجموعه گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس با تاکید بر ادامه برنامههای توسعهای و افزایش سطح ذخیرهسازی، تلاش دارد امنیت سوخترسانی به شهروندان و بخشهای صنعتی را به صورت پایدار ارتقا دهد.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس در بخش دیگری از سخنانش به مصرف کنندگان اطمینان داد بنزینی که در کشور توزیع میشود نیاز به مکمل ندارد و هیچ دستورالعملی در خصوص توزیع مکمل در پمپ بنزینها نداریم و از نظر ما غیرقانونی است.
او توزیع بنزین با کیفیتهای مختلف را نادرست دانست و بیان داشت: تعداد ۳۶ جایگاه در سطح شیراز توزیع بنزین یورو دارند و کیفیت تمامی آنها یکسان است.
به گفته این مقام مسئول، شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس نگاه ویژهای به توزیع بنزین یورو در سطح کلانشهر شیراز به دلیل پیشگیری از آلودگی هوا دارد. سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس از دارندگان خودرو که کارت سوخت آنها مفقود شده دعوت کرد با مراجعه به سامانه https://fcs.niopdc.ir/ نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند تا در مدت کوتاهی کارت سوخت را دریافت دارند.
او سهم سوختگیری با کارتهای اظطراری در جایگاهها را چشمگیر دانست و از مصرف کنندگان تقاضا کرد با تهیه کارت سوخت گام مهمی در راستای پایش مصرف سوخت در کشور بردارند.
واحدیان ابوترابی در بخش دیگری از سخنانش افزود: میزان تولید بنزین در پالایشگاه شیراز یک سوم نیاز استان است و مقدار باقیمانده از استانهای هرمزگان، اصفهان، یزد، کرمان، خوزستان تامین میشود.