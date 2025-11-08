رئیس جهاد کشاورزی گیلان از صادرات بیش از ۸۱۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مرز های گیلان خبرداد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه بشارتی _ صالح محمدی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی از مرزهای استان گفت: اکثر محصولات کشاورزی گیلان به خارج از مرز صادر میشوند.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرزهای استان گیلان به میزان بیش از ۸۱۰ هزار تن گزارش شده است، گفت: از ۲۲ مهر سال گذشته تا ۲۱ مهر امسال قرنطینه محصولات به این میزان گزارش شده است.
وی به محصولات صادراتی کشور از مرز استان اشاره کرد و افزود: انواع سبزی، صیفی و جالیز (سبزیجات برگی، انواع کاهو، بادمجان، خیار، گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه، فلفل، انواع کدو، انواع کلم و هویج)، انواع میوهها تازه (انار، آلبالو، انواع آلو، شلیل و هلو، انگور، بلوبری، به، مرکبات، توت فرنگی، خرمالو، سیب، کیوی، گلابی و گیلاس، انواع خشکبار (گردو، کشمش، خرما، میوه خشک، پسته، انجیر، زرشک و عناب)، برنج، چای، گلهای زینتی، گیاهان دارویی، توتون، پیاز، سیب زمینی، چغندر لبویی، ذرت بلالی و سیر است.
وی به کشورهای مقصد اشاره و تصریح کرد: ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، آلمان، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، کانادا، گرجستان، مولداوی و هند از اهم کشورهای است که به صورت مستقیم محصولات از استان صادر میشود.
محصولاتی که در گیلان پرورش یافته صادرات میشوند شامل برنج، چای، گیاهان زینتی و کیوی میباشد.