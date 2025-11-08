باشگاه خبرنگاران جوان - مسائل و مشکلات ایرانیان خارج از کشور و شهروندان ایرانی در خارج از کشور، از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه قوه قضاییه است؛ انجام و اهتمام به اقدام‌ها و سازوکار‌های موثر برای تسهیل امور و مشکلات این دسته از هموطنان نیز گره‌های متعددی را گشوده است.

در عین حال، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار دارد، حمایت و اقدام‌های قوه قضاییه از ایرانیان خارج از کشور را چارچوب‌بندی کرده است؛ در این لایحه تعیین شده است که تسهیل شکایت از اقدام‌های دولت‌هایی که اتباع ایرانی در آن حضور دارند با استفاده از ظرفیت‌های معاونت بین‌الملل قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر و اداره کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه در رور دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴، با اشاره به ادامه بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام احمدرضا بیضایی در کشور ترکیه، از پیگیری قوه قضاییه در رابطه با این پرونده خبر داد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادر شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی است، گفت: وی از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده و هنوز هم آزاد نشده است.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه خطاب به ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر دستور داد تا پیگیری‌های لازم را در این رابطه به عمل آورد.

احمدرضا بیضایی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و پژوهشگر علوم تشریحی دامپزشکی دانشگاه تهران است که در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ در فرودگاه استانبول ترکیه بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد؛ خبر بازداشت این شهروند ایرانی در ترکیه در فروردین ۱۴۰۴ توسط علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اعلام شد.

بازداشت این استاد دانشگاه ایرانی در حالی روی داد که وی به همراه خانواده‌اش قصد بازگشت به کشور را داشت؛ خانواده این استاد دانشگاه ایرانی همان لحظه به اجبار به ایران بازگردانده شدند و از آن روز تاکنون ترکیه هیچ دلیل رسمی یا اتهام مشخصی برای بازداشت وی اعلام نکرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود در روز دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ درباره دیدار اخیر وزیر امور خارجه با خانواده بیضایی، اعلام کرد: دیدار وزیر امور خارجه در راستای حمایت از اتباع ایرانی است که ممکن است در هر نقطه‌ای از دنیا مشکلی برایشان پیش آمده باشد و گرفتار شده باشند؛ موضوع وی و دیگر هموطنانی که در هر جای دنیا دچار مشکلی شده باشند، به‌عنوان یکی از وظایف وزارت خارجه با جدیت پیگیری می‌شود.

پیشتر وحید جلال زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از دیدار سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با خانواده بیضایی در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی خبر داده بود.

وی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: وزیر امور خارجه در سفر به تبریز، برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر احمدرضا بیضایی زندانی در ترکیه دیدار کرد و پای صحبت‌های این پدر شهید نشست و گزارش پیگیری‌های وزارت خارجه را ارائه کرد و گفت که از همه ابزار‌های خود برای آزادی ایشان استفاده خواهیم کرد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه