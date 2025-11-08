باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یونهاپ گزارش داد که نو کوانگ چول، وزیر دفاع کره شمالی اظهار داشت که کشورش خصومت ایالات متحده را درک می‌کند و متعهد شد که علیه هرگونه تهدید دشمن اقدامات «تهاجمی» انجام دهد.

اظهارات نو پس از آن صورت گرفت که کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن پرتاب کرد، پس از آنکه معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور ایالات متحده گفت که پیونگ یانگ به اقدامات «خصمانه» واشنگتن به شیوه‌ای متناسب پاسخ خواهد داد.

اوایل این هفته، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد که چندین فرد و نهاد کره شمالی را به دلیل ارتباط ادعایی آنها با عملیات سایبری و شبکه‌های مالی غیرقانونی در سراسر چین، روسیه و کره شمالی تحریم کرده است.