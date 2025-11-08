اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد و یارانه باید به حساب سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز شود.

در خصوص کودکانی که مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ به سرپرستی داده می‌شوند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹، جداسازی یارانه کودکان و نوجوانان یادشده امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر، آیا واریز یارانه سرپرست خانوار که به عنوان سهم کودک در نظر گرفته شده است، به حساب سرپرستان جدید امکانپذیر است؟ ۲- آیا اقدام در این خصوص مستلزم تقدیم دادخواست است و یا به صرف دستور اداری دادگاه یا مراجعه افراد به دفاتر پلیس +۱۰ پس از صدور حکم سرپرستی و قطعیت آن، این امر امکانپذیر است؟ ۳- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا یارانه باید به حساب سرپرستان جدید واریز شود و یا آنکه باید به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- هرچند بند «الف» ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت یارانه به سرپرست خانوار را پیش‌بینی کرده است؛ اما تبصره ۲ همین ماده افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود را تجویز کرده است؛ در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نیز واریز کمک‌های موضوع قانون به حساب سرپرست دیگری به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و نیز در مورد افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند، پیش‌بینی شده است؛ بر این اساس و با لحاظ ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ که تکلیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان را از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است و با توجه به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب کرده و مقرر داشته است از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کلیه مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد، واریز یارانه کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به حساب سرپرست بعدی وی از زمان صدور قرار سرپرستی آزمایشی امکانپذیر است. ۲ و ۳- در مورد مذکور در بند پیش‌گفته، با مراجعه سرپرست جدید کودک یا نوجوان تحت سرپرستی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، یارانه کودک یا نوجوان یادشده به حساب سرپرست مذکور واریز می‌شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد؛ مگر اینکه سازمان بدون جهت قانونی، از پذیرش درخواست سرپرست جدید خودداری کند که وی برای الزام سازمان می‌تواند به مراجع صالح مراجعه کند و در هر صورت با عنایت به تبصره ۲ ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی، یارانه به حساب سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز خواهد شد و موجب قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد.

Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کلاه گشاد برای سر مردم زود باور چه زیبنده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آخه این آب توی هاونگ کوبیدنتان چه معنی داره ؟ یعنی یک کودک ده ساله هم میدونه که حذف صفر هییییچ تاثیری در ارزان شدن قیمت‌ها نداره ، آیا این طرح های شما یه نو معطل نگه داشتن کشور نیست؟؟

چرا زمین های طرح حمایت از خانواده و فرزند آوری رو که دو سال قبل ثبتنام قطعی شده و تایید شده واگزار نمیکنین ؟ تا کی قراره از دولتمردان خیانت ببینیم ، چرا طرح های دولت شهید رئیسی رو که تماما حمایت از خانواده بود رو دارین یا حذف میکنین یا عمدا اجرا نمیکنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اووووووووه......بانک اینده ۳۰ درصد ناترازی مالی کشور ایجاد کرده،حالا اینا قفل زدن به یارانه۳۰۰ تومنی...مرد حسابی الان۳۰۰ تومنیه کفتر هم بهت نمیدن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
لعنت بر غرب کودک کش های وحشی درود بر شما نظامیان جمهوری اسلامی ایران همیشه زنده باشید و قوی ??♥️??لعنت بر شیطان ترامپ کلاهبردار کودک کش اعتراف کرد جنگ دوازده روزه خودش سازماندهی میگرد جنگ را ایران ?? ایرانی چنین آدمایی اعتماد نکنید کلا غرب ترامپ دیوانه دلقک اعتمادی نیست واقعیت مسعولان محترم هم اکنون دغدغه اصلی مردم بزرگوار متحد ایران معشیت و گرانی هست همه مسعولان محترم دولت چهاردهم هم میدونند... صادقانه مردم متحد ایران مخصوصا مددجویان تحت پوشش حرف بزنید همه مردم ایران واقعیت جانشان فدا میکنند خاک ناموس کشورشان ایران قوی ??
حمایت از قشرهای مختلف مددجویان تحت پوشش چشم انتظار مسعولان محترم دولت یادتان نرود خدا خیرتان بدهد کالا برگ شده وعده امروز فردا وعده امروز فردا اگه واقعا وقتش بکید بهترین است نه اینکه مردم با وعده امروز فردا ناراحتم کنیم راستگویی همیشه خدا دوست دارد باهم مهربان متحد ایران قوی بسازیم دهن دشمنان کشورمان ایران ??♥️ قوی عزیز بزنیم لعنت به غرب کودک کش های وحشی اسرائیل کودک کش و حامیانشان دلقک دیوانه قمار باز ترامپ کلاهبردار زودی به درک واصل شند انشالله?همه بدانیم مهمان خداییم هرکسی باشیم روزی خواهیم رفت تا هستیم دست نیازمندان معلولین بگیریم لحظه لحظه دیرتر میشود زندگی کوتاه است شکرت خدایا خداوندا روزی هزاران بار قربونت هر موقع من حاضرم سرنوشت همه انسانها تنها دست خداست قاضی فقط خداست ??رو راست باشید همه مردم متحد بزرگوار ایران بهترین است راستگویی خدا راستگویان را دوست دارند☝️?کالا برگ شده واریزش امروز فردا وعده امروز فردا واقعیت مسعولان محترم بگویید دقیقا کی واریز میشود بهترین است راستگویی عیدی قطع شده معلولین دوسال است قطع شده امسال واریز کنید نیازمندن آفریدگان خدا خیرش ببینید مسعولان محترم دولت چهاردهم صدای بی صدایان باشید معلولان حق زندگی دارند مثل بقیه انسان‌ها آفرید خدا هستند هواشون داشته باشید آفریدگان پروردگارمهریان☝️♥️?وضعیت اقتصادی نیاز به یک تغییر بزرگ دارد

مهمانپرست نامزد احتمالی انتخابات۱۴۰۰ در #دیدگاه_نخبگانی و یادداشت اختصاصی برای خبرفوری نوشت:
?وضعیت اقتصادی شرایط سختی را ایجاد کرده و به لحاظ معشیت زندگی مردم تحت فشار قرار گرفته است. این وضعیت اقتصادی نگران کننده یک دغدغه اصلی به شمار می‌آید که نیازمند تغییر بزرگ و تحولی مثبت است
#یادداشت_۱۰۰کلمه‌ای

آقای مسئول حالا نوبت شماست!

جنگ میدانی شد برای آزمودن و مردم چقدر سزاوارانه در این آزمون درخشیدند.
اما چند کلام با شما مسئولان.
حالا نوبت شماست، لطفا این حرف‌ها را بشنوید.
♦️گلایه نقدعلی از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و مرغ ۱۸۰ هزار تومانی؛ باید قرارگاه جنگی تشکیل بدهیم
آقای مسئول حالا نوبت شماست!

جنگ میدانی شد برای آزمودن و مردم چقدر سزاوارانه در این آزمون درخشیدند.
اما چند کلام با شما مسئولان.
حالا نوبت شماست، لطفا این حرف‌ها را بشنوید.
گرانی‌ها امان مردم را بریده است / دولت به فکر حل مشکلات معیشتی مردم باشد...
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که قشر متوسط و پایین جامعه دارای اوضاع نامناسب اقتصادی و معیشتی هستند و این گلایه را در دیدارهای عمومی و خصوصی بیان می کنند، اضافه کرد: روزانه افراد نیازمند برای مساعدت مالی مراجعه می‌کنند که انسان واقعاً شرمنده و ناراحت می‌شود که چرا کشور با وجود این همه منابع، باید طوری باشد که برخی خانواده ها حتی در تأمین مایحتاج اولیه خود درمانده باشند این همه زمین که در اختیار دولت است و قابلیت ساخت مسکن دارد، در اختیار مردم و جوانانی که مسکن ندارند، قرار بگیرد تا بتوانند مسکن بسازند و از اجاره نشینی نجات پیدا کنند آیت الله فقیهی وضعیت گرانی خودرو را هم مورد توجه قرار داد و با ابراز گلایه از وضعیت نامناسب بازار خودرو، افزود: این بازار دو مشکل اساسی دارد، گرانی و بی کیفیت بودن خودرو آیت الله فقیهی اصلاح برخی قوانین دست و پا گیر را موجب تسهیل در امور مردم دانست و افزود: به عنوان یکی از نهادهای مشورتی مجلس شورای اسلامی با کمک کارشناسان و نیز حوزه‌های علمیه، قوانین دست و پا گیر را اصلاح کنید تا مشکلات مردم بر طرف شود در ابتدای این دیدار، دکتر صفربیگی دبیر کلّ مجمع مشورتی نظام مسائل کشور با بیان اهداف و سیاست‌های کلان این نهاد، به برنامه‌های آینده آن اشاره کرد و نقش این مجمع را در حل مشکلات کشور تشریح کرد...مسعولان محترم دولت چهاردهم هیچ وقت مردم همیشه شرمنده فرزندانشان نیازمندان با خود یکی مقایسه نکنید درد رنج مردم امیدشان بعد خدا شمایید این روزهای سخت گرانی مددجویان تحت پوشش چشم انتظار اندک ماهانه حتی لوازم مدرسه فرزندانشان موندن هزاران مشکلات معیشتی روزمرشون پول دارو دکتر ماهانه سرپرست خانوار بدون خونه بدون درآمد معلولین سخته خدایا شکرت هستی بالا سرمون برامون خدایی میکنی صاحب زمین آسمان ☝️?♥️?? مسعولان محترم دولت چهاردهم صدای بی صدایان باشید لطفاً زندگی خوتان مقایسه با معلولین مساوی نکنید درک کنید حق حقوق قانونی معلولین بدرستی دستشون برسونید مسعولان محترم دولت خدا خیرتون بده معلولین بدون خونه میترسند وام مسکن بردارند چون پشتوانه ندارند اندک ماهانه چطوری وام مسکن برگردونند واقعا مشکلات معیشتی پول دکتر دارو هر ماهانه معلولین خیلی شدیدو شدید سرپرست خانوار سخت است واقعیت درک کنید خود یک لحظه مقایسه کنید اندک ماهانه مددجویان بهزیستی کشور سرپرست خانوار معلولیت خیلی شدیدو شدید
۰
۳
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این مردم از این بتر حقشون
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ملتی که خدمات شهید رئیسی رو دیدن اما رفتن به تفکر غرب رای دادن تا فاتحه همه خونده بشه
Canada
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
همچی تو کشور ما غیر قانونی
۰
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تو ایران چی قانونی هست
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هر روز ز ته و سر و دم ش بزنید.یهو اعلام کنید بنزین 100هزارتومان.یارانه هم قطع والسلام
۰
۱۲
پاسخ دادن
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز