اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد و یارانه باید به حساب سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز شود.

در خصوص کودکانی که مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ به سرپرستی داده می‌شوند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹، جداسازی یارانه کودکان و نوجوانان یادشده امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر، آیا واریز یارانه سرپرست خانوار که به عنوان سهم کودک در نظر گرفته شده است، به حساب سرپرستان جدید امکانپذیر است؟ ۲- آیا اقدام در این خصوص مستلزم تقدیم دادخواست است و یا به صرف دستور اداری دادگاه یا مراجعه افراد به دفاتر پلیس +۱۰ پس از صدور حکم سرپرستی و قطعیت آن، این امر امکانپذیر است؟ ۳- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا یارانه باید به حساب سرپرستان جدید واریز شود و یا آنکه باید به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- هرچند بند «الف» ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت یارانه به سرپرست خانوار را پیش‌بینی کرده است؛ اما تبصره ۲ همین ماده افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود را تجویز کرده است؛ در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نیز واریز کمک‌های موضوع قانون به حساب سرپرست دیگری به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و نیز در مورد افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند، پیش‌بینی شده است؛ بر این اساس و با لحاظ ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ که تکلیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان را از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است و با توجه به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب کرده و مقرر داشته است از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کلیه مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد، واریز یارانه کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به حساب سرپرست بعدی وی از زمان صدور قرار سرپرستی آزمایشی امکانپذیر است. ۲ و ۳- در مورد مذکور در بند پیش‌گفته، با مراجعه سرپرست جدید کودک یا نوجوان تحت سرپرستی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، یارانه کودک یا نوجوان یادشده به حساب سرپرست مذکور واریز می‌شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد؛ مگر اینکه سازمان بدون جهت قانونی، از پذیرش درخواست سرپرست جدید خودداری کند که وی برای الزام سازمان می‌تواند به مراجع صالح مراجعه کند و در هر صورت با عنایت به تبصره ۲ ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی، یارانه به حساب سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز خواهد شد و موجب قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد.