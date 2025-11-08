کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مدیران باشگاه پرسپولیس را به کمیته اخلاق فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطلبی در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس که حاوی بی‌احترامی به باشگاه استقلال بود و حاشیه‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را به‌دنبال داشت، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصمیم به بررسی این موضوع گرفت.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، عباس اسماعیل‌بیگی رئیس کانون هواداران، و محسن شاهمرادی مدیر رسانه‌ای این باشگاه، برای ارائه توضیحات و روشن شدن ابعاد ماجرا، به کمیته اخلاق دعوت شدند.

کمیته اخلاق تأکید کرده است که هرگونه رفتار یا انتشار محتوای غیراخلاقی، توهین‌آمیز و مغایر با اصول احترام متقابل میان باشگاه‌ها، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت.