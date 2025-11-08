باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که آمریکا به مجارستان برای استفاده از نفت و گاز روسیه، معافیت یک ساله از تحریم‌های آمریکا اعطا کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، یک مقام کاخ سفید روز جمعه پس از آنکه ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در دیداری دوستانه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، خواستار تعلیق این تحریم‌ها شد، اعلام کرد که ایالات متحده به مجارستان «به دلیل استفاده از نفت و گاز روسیه، معافیت یک ساله از تحریم‌های آمریکا» اعطا کرده است.

پیش از این، اوربان پس از گفت‌و‌گو با ترامپ در کاخ سفید گفته بود که مجارستان معافیت کاملی از تحریم‌های آمریکا که مانع از تأمین نفت و گاز از روسیه می‌شود، دریافت کرده است.

در ۲۲ اکتبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت‌های روس‌نفت و لوک‌اویل روسیه را به همراه شرکت‌های تابعه آنها در بسته جدید تحریم‌های ضد روسی قرار داد که از ۲۱ نوامبر به طور کامل اجرایی خواهد شد.

ایالات متحده معتقد است که این محدودیت‌ها در رابطه با درگیری در اوکراین، مسکو را تحت فشار قرار خواهد داد. با این حال، دولت مجارستان خاطرنشان کرده است که این تحریم‌های جدید می‌تواند به منافع این کشور آسیب برساند، زیرا هنوز بیشتر انرژی خود را از روسیه و تحت قرارداد‌های بلندمدت دریافت می‌کند.