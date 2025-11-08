سکوت انتخاباتی در عراق + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0639\u0638\u06cc\u0645\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f7 \u0635\u0628\u062d \u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f\u060c \u0645\u0647\u0644\u062a \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a \u0646\u0627\u0645\u0632\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n