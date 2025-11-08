باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سکوت انتخاباتی در عراق + فیلم

از ساعت ۷ صبح به وقت بغداد، مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس عراق به پایان رسیده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان- عظیم‌زاده خبرنگار اعزامی صدا و سیما به عراق گفت: از ساعت ۷ صبح به وقت بغداد، مهلت تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس عراق به پایان رسیده است.

 

مطالب مرتبط
سکوت انتخاباتی در عراق + فیلم
young journalists club

ارباب جنگ + فیلم

سکوت انتخاباتی در عراق + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با قهرمان عملیات محرم ۱۳۶۱ + فیلم

سکوت انتخاباتی در عراق + فیلم
young journalists club

در جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی چه گذشت؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۱۹۷

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۴۴۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم
۱۱۵۲

عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم
۱۱۴۲

میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم
۹۰۸

فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.