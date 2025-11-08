تیم ملی تکواندو ویتنام تمرینات مشترک خود را با تیم ملی ایران در خانه تکواندو آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تکواندو ویتنام که برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی کشورمان به ایران سفر کرده، تمرینات خود را همراه با ملی پوشان کشورمان در خانه تکواندو آغاز کرد.

این تمرینات مشترک به مدت ۹ روز و با هدف ارتقاء سطح فنی و آماده‌سازی بهتر برای رویداد‌های پیش‌رو برگزار می‌شود. عرفان حیدری مربی ایرانی هدایت تیم ملی تکواندو ویتنام را برعهده دارد.

گفتنی است تیم ملی تکواندو کشورمان جهت حضور در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی مورخ ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه به میزبانی ریاض در عربستان سعودی خود را آماده می‌کند.

منبع: فدراسیون تکواندو