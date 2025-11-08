شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از از تاخیر در تبدیل وضعیت معلمان حق التدریسی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیرو‌های رسمی از حقوقی مانند دستمزد ثابت، افزایش حقوق سالیانه و سایر مزایای مالی برخوردار می‌شوند. از سوی دیگر امنیت شغلی یکی از مواردی است که همیشه دغدغه کارکنان بوده و موجب شده تا آنها با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. اما مدتی است که معلمان حق التدریسی آموزش و پرورش در انتظار تبدیل وضعیت هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما جمعی از معلمان حق التدریسی هستیم که با وجدان کاری و تعهد بالاهمگام با سایر معلمان رسمی در سخت‌ترین شرایط آموزسی کشور وظایف خطیر تعلیم و تربیت را به انجام رسانده‌ایم. سال‌ها است که ما بدون بهره مندی از کمترین حقوق و مزایای قانونی در سنگر علم و دانش ایستاده‌ایم و خلا نیروی انسانی را پر کرده‌ایم. در تابستان امسال مصوبه قرارداد کار معین به تصویب رسید و قرار شد ۲۳ هزار نیرو با حق التدریسی بعد از کسرتعدادی از آنهاکه در آرمون فبول شده‌اند از مهر ۱۴۰۴به قرار دادکار معین تغییر وضعیت پیدا کنند. تا بتوانیم با خیالی آسوده و بدون دغدغه وارد کلاس شویم. اما در چند هفته اخیر نامه‌ای منتشر شد که ریاست محترم برنامه و بودجهاعلام کرده‌اند که بودجه کافیبرای اجرای این مصوبه را ندارند. حال معلمان چگونه سر درس حاضر و مشغول به تحصیل شوند که باید سختی راه را به جان بخرند. لطفا پیگیری کنید.