باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در سیامین نشست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP ۳۰) که در شهر بلم برزیل در حال برگزاری است، در آغاز سخنان خود با قدردانی از دولت و ملت برزیل برای میزبانی این نشست جهانی، اظهار کرد: این گردهمایی فرصتی ارزشمند است تا کشورها با اتخاذ تصمیمهایی واقعبینانه و منصفانه، مسیر مقابله با چالشهای محیطزیستی را هموار کنند.
وی با اشاره به تعهد کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران، با وجود محدودیتها و تحریمهای یکجانبه که مانع دسترسی به فناوری، منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی شده است، پیشرفتهای قابلتوجهی در حوزه انرژی پاک و کاهش آلایندهها به دست آورده است.
وی افزود: در سال گذشته، ظرفیت انرژی خورشیدی ایران ۷۵ درصد افزایش یافته، تولید برق بادی گسترش یافته و برنامه توسعه انرژی هستهای صلحآمیز تقویت شده است، همچنین با مدیریت مشعلهای گازی در میادین نفت و گاز، بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش در انتشار گازهای گلخانهای حاصل شده و برنامهای برای کاهش ۱۲ میلیارد مترمکعب دیگر طی چهار سال آینده در دست اجرا است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به پروژههای گذار سوخت و طرحهای بهرهوری انرژی، این اقدامات را نشانه تعهد راسخ ایران به حفاظت از محیطزیست دانست و گفت: با وجود خشکسالیهای طولانی، افزایش میانگین دمای کشور به میزان ۱.۸ درجه سانتیگراد و کاهش ۵۰ میلیمتری بارش در پنج دهه گذشته، ایران همچنان مصمم به ادامه مسیر پایداری و اجرای تعهدات خود است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبعات زیستمحیطی تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام غیرقانونی علاوه بر نقض آشکار حقوق بینالملل و مصداق جنایت جنگی، موجب تخریب گسترده محیطزیست نیز شده است، از جمله انتشار بیش از ۵۰ هزار تُن گاز گلخانهای در تهران، حملات به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران میتوانست یکی از بزرگترین فجایع زیستمحیطی جهان را رقم بزند.
وی همچنین به جنایات محیطزیستی و انسانی رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود: این جنایات که منجر به کشتار غیرنظامیان و نابودی زیرساختهای حیاتی شده، خسارات عمیق زیستمحیطی نیز به همراه داشته است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پایان با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی گفت: ایران آماده است تا دانش بومی و تجربیات خود را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد و در مسیر تحقق اهداف مشترک زیستمحیطی، همکاری سازندهای با جامعه جهانی داشته باشد، ما وارثان یک زمین و یک سرنوشت هستیم و باید با احترام و عدالت عمل کنیم تا میراثی پایدار برای نسلهای آینده برجای بگذاریم.
منبع: سازمان محیط زیست