تسلیم در برابر غرب، تکرار فاجعه لیبی و عراق برای ایران! + فیلم

فعال و تحلیلگر سیاسی در مورد هزینه تسلیم در برابر غرب نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی گفت: ایران هرگز تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است، اما آمریکا از فردای استقلالش تلاش کرده تا سراسر جهان را زیر نفوذ خود ببرد. اگر توسعه اقتصادی را منوط به وابستگی به غرب بدانیم، پس باید دست از هر تلاشی برداریم؛ در حالی‌که چین دقیقاً برخلاف این مسیر حرکت کرد. روزگاری آلمان از ثبات اقتصادی برخوردار بود، اما امروز خیابان‌هایش مملو از کارتن‌خواب‌ها و زباله‌گردهاست.

 او افزود: تسلیم‌طلبی در برابر غرب، سرانجامی جز تبدیل ایران به سرنوشت تلخ لیبی و عراق ندارد؛ کشورهایی که مردمشان در فاجعه‌ای بزرگ گرفتار شده‌اند.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مشکل کشور ما تنها مدیریت درست منابع هستش. کنترل درآمد ها و هزینه ها. جلوگیری از دزدی های کلان که به اقتصاد صدمه میزنه (نمونه بارز بانک آینده و امثال اینها). اینها باید جلوش گرفته بشه تا یک ریال به غیر از ایران و ایرانی هزینه نشه. در اینصورت ایران پیشرفت خواهد کرد و یکه تاز خواهد بود.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آخه یه تعدادیشون همکاری می کنند ولی بانک آینده همکاری نمیکرد