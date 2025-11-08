تسلیم در برابر غرب، تکرار فاجعه لیبی و عراق برای ایران! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی گفت: ایران هرگز تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است، اما آمریکا از فردای استقلالش تلاش کرده تا سراسر جهان را زیر نفوذ خود ببرد. اگر توسعه اقتصادی را منوط به وابستگی به غرب بدانیم، پس باید دست از هر تلاشی برداریم؛ در حالیکه چین دقیقاً برخلاف این مسیر حرکت کرد. روزگاری آلمان از ثبات اقتصادی برخوردار بود، اما امروز خیابانهایش مملو از کارتنخوابها و زبالهگردهاست.
او افزود: تسلیمطلبی در برابر غرب، سرانجامی جز تبدیل ایران به سرنوشت تلخ لیبی و عراق ندارد؛ کشورهایی که مردمشان در فاجعهای بزرگ گرفتار شدهاند.