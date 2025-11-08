مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: چهارکوهنورد از استان نشان سیمرغ کوه‌های ایران را دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عوض نخست گفت: در آیین سراسری اهدای مدال سیمرغ کوه‌های ایران که در زنجان برگزار شد چهار کوهنورد توانمند استان اردبیل موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.

او افزود: بهزاد فیاضی و علی رستمی از اردبیل و علی کریمی از پارس آباد و علی بزرگ نیا از مشگین شهر دریافت کنندگان نشان سیمرغ از استان اردبیل هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در ادامه گفت: این افتخار ملی پس از صعود موفق به ۳۱ قله شاخص کشور و طی یک دوره فعالیت مستمر استاندارد‌های فنی کوهنوردی به این کوهنوردان اعطا می‌شود.

 

برچسب ها: اهدای مدال ، کوهنوردان اردبیلی ، ورزش و جوانان اردبیل
خبرهای مرتبط
اردبیل؛
کوهنوردان مرزبان سراسر کشور به قله سبلان صعود خواهند کرد
هیات کوهنوردی بیله سوار راهی جمهوری آذربایجان شد
اردبیل؛
آغاز همایش صعود سراسری به قله آق داغ خلخال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید زعفران کم آب‌بر در اردبیل رکورد می‌زند
آخرین اخبار
تولید زعفران کم آب‌بر در اردبیل رکورد می‌زند