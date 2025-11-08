باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کرد در صفحه نماد صندوقهای قابل معامله در سایت tsetmc، اطلاعات مختلفی از هر صندوق شامل آخرین قیمت روز گذشته و اولین قیمت روز جاری، آخرین معامله و قیمت پایانی روز جاری، بازه قیمتی روز و قیمت مجاز، بازه هفته و سال، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و موارد دیگر در دسترس کاربران قرار دارد و دادههای جدید «سقف تعداد واحدهای صندوق» و «تعداد واحدهای صادرشده صندوق» نیز بهمنظور دسترسی بهتر و راحتتر کاربران به اطلاعات صندوقها و صدور و ابطال واحدها، در صفحه نماد صندوقهای قابل معامله اضافه شده است.
tsetmc، تابلوی معاملات آنلاین بازار سرمایه ایران است. نسخه اصلی سایت به نشانی: tsetmc.com اطلاعاتی کامل از مراجع مختلف رادر خود جای داده و امکانات و گزارشهای گوناگونی را از بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و شبکه کدال در اختیار کاربران و فعالان بازار سرمایه قرار میدهد.