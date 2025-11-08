باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مینو خانی، منتقد سینما و تلویزیون با انتقاد از رواج برخی رئالیتیشوها در شبکه نمایش خانگی، این آثار را مغایر با فرهنگ بومی دانست و تأکید کرد که ماهیت این برنامهها با ساختار فرهنگی جامعه ایران همخوانی ندارد.
او با بیان اینکه رئالیتیشوها هنگام ورود به ایران ایرانیزه نمیشوند و با فرهنگ اخلاقی ما انطباق پیدا نمیکنند، افزود: اگر این برنامهها بخواهند با اصول فرهنگی ما ساخته شوند، دیگر شبیه نمونههای وارداتی نخواهند شد. مخاطبان ثابت این برنامهها نیز تعداد محدودی هستند که به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیدهاند. فرد فرهیخته تماشای چنین برنامههایی را نوعی توهین به شعور خود میداند.
این منتقد با طرح این پرسش که «چرا به سراغ ساخت چنین برنامههایی میرویم؟» عامل اصلی را اهداف اقتصادی پلتفرمها دانست و گفت: پلتفرمها برای کسب درآمد، تولید برنامههایی را ترجیح میدهند که بر پایه هزل و ابتذال ساخته شده و تفاوت کمدی و طنز اصیل در آنها نادیده گرفته میشود.
خانی با یادآوری نقدهای مطرحشده از سوی برخی روانشناسان درباره آثار کممایه شبکه نمایش خانگی توضیح داد: این برنامهها با سطحیترین نیازهای انسان ارتباط برقرار میکنند؛ نه تأمل میخواهند، نه شناخت، نه سواد و نه آگاهی. در نتیجه، مخاطب آن افراد سطحی هستند که در ابتداییترین سطح زیست فرهنگی قرار دارند.