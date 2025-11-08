یک منتقد سینما با انتقاد از رواج رئالیتی‌شو‌های وارداتی در شبکه نمایش خانگی، این برنامه‌ها را ناسازگار با فرهنگ ایرانی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مینو خانی، منتقد سینما و تلویزیون با انتقاد از رواج برخی رئالیتی‌شو‌ها در شبکه نمایش خانگی، این آثار را مغایر با فرهنگ بومی دانست و تأکید کرد که ماهیت این برنامه‌ها با ساختار فرهنگی جامعه ایران همخوانی ندارد.

او با بیان اینکه رئالیتی‌شو‌ها هنگام ورود به ایران ایرانیزه نمی‌شوند و با فرهنگ اخلاقی ما انطباق پیدا نمی‌کنند، افزود: اگر این برنامه‌ها بخواهند با اصول فرهنگی ما ساخته شوند، دیگر شبیه نمونه‌های وارداتی نخواهند شد. مخاطبان ثابت این برنامه‌ها نیز تعداد محدودی هستند که به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیده‌اند. فرد فرهیخته تماشای چنین برنامه‌هایی را نوعی توهین به شعور خود می‌داند.

این منتقد با طرح این پرسش که «چرا به سراغ ساخت چنین برنامه‌هایی می‌رویم؟» عامل اصلی را اهداف اقتصادی پلتفرم‌ها دانست و گفت: پلتفرم‌ها برای کسب درآمد، تولید برنامه‌هایی را ترجیح می‌دهند که بر پایه هزل و ابتذال ساخته شده و تفاوت کمدی و طنز اصیل در آنها نادیده گرفته می‌شود.

خانی با یادآوری نقد‌های مطرح‌شده از سوی برخی روانشناسان درباره آثار کم‌مایه شبکه نمایش خانگی توضیح داد: این برنامه‌ها با سطحی‌ترین نیاز‌های انسان ارتباط برقرار می‌کنند؛ نه تأمل می‌خواهند، نه شناخت، نه سواد و نه آگاهی. در نتیجه، مخاطب آن افراد سطحی هستند که در ابتدایی‌ترین سطح زیست فرهنگی قرار دارند.

برچسب ها: نمایش خانگی ، مبتذل ، آثار کمدی
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
از سینما تا نمایش خانگی؛ مسیر نزولی کمدی ایرانی در دهه اخیر
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
از شبکه نمایش خانگی تا تلنت‌شو‌های خارج‌نشین؛ هم‌صدایی پنهان در استحاله فرهنگی
آفت هر گونه اثر هنری به روایت ارد زند
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رقابت بر سر شوخی‌های جنسی و ناهنجاری‌ها؛ وقتی جلب توجه به قیمت قبح‌زدایی تمام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پول های کثیف اینجاها هزینه میشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۰۳:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
واقعا برنامه‌های مزخرف و فیلم‌های بی سر و ته که هیچ چیزی در چنته ندارند و فقط آلودگی فرهنگی برای مردم دارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
منم قبول دارم که بعضی از اینا البته تکرارمیکنم بعضیاشون جنگولک بازیای‌واقعا لوسن اما اگه انصاف داشته باشید که شک دارم اول یه سوزن به خودتون میزنید بعد یه جوال دوز به دیگران کیفیت بسیار پایین سریال ها وبرنامه های تلویزیونی باعث شده اکثریت مردم از صدا وسیما قطع امید کلی کنن وبرن سراغ پلت فرمای مختلف که اونجا هم درهمه دیگه هم بسیار با کیفیتش هست هم بسیار بی کیفیت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خود صدا سیما هم دست به چنین برنامه سازی هایی زده، برید ببینید انبوه استندآپ کمدی های سخیف با شوخی های جنسی (مثلا در لفافه) فقط یه مثال کوچیکه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خروجی این فاضلاب ها را بیایید در دادگاه ها ببینید ، بی‌بند و باری اخلاقی و آموزه‌های فضای مجازی استحکام خانواده ها و آینده فرزندان را با خطر جدی مواجه کرده ، دشمن مدتهاست از جبهه‌ فرهنگی حمله کرده و تلفات زیادی از ما گرفته. تا جایی که می‌توانید خانواده و فرزندان را از فضای مجازی آلوده دور کنید .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به موضوعاتی در این شبکه ها پرداخته می‌شود که حتی یک در هزار هم جامعه‌ به آن مبتلا نیست و با واقعیات جامعه فاصله دارد و چرت و پرت هستند .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اینها اول بنیان خانواده هارا هدف قرار داده اند
دوم دین را هدف قرار داده اند ترویج بی‌حجابی در کشور قرار میدهند
سومین هدف اینها مایوس کردن ملت از نظام است
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۶:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جاش باید مختارو پخش کنن
۸
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اما برای برخی افراد که ازقضا ناشناس هم نیستند و کاملا مشخص و معلوم پول های بادآورده کلان می آورد که باعث میشه این دور باطل رو ادامه بدن!!!!
گروهی که نه دغدغه فرهنگ و اخلاق ایرانی و نه ایمان مذهبی رو ندارند و فقط حضور در صحنه نمایش برای دیده شدن و پول های کلان با منشا نامعلوم و یا معلوم کذایی و سبک زندگی بیگانه با پیشینه حتی خانوادگی خودشون براشون الویت هست...
متولیان فرهنگ هم که خودشون رو به خواب زدند و همه چی رو به عهده این جماعت و سلیقه مخاطب!!! گذاشتند!!
( مهاطب نوجوان و جوان ناآگاه در اوج هیجانات عاطفی و غریزی صرف ...)
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مخاطب اگه شعور داشت که وقت خودش رو با دیدن فیلم این عروسکای آمریکا تلف نمیکرد
۱۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۶:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تو خیلی باشعوری بشین فیلم مختارو ببین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
صد رحمت به‌مختار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آمریکا الکی پول بابت این چیزا نمیده
۵
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مثل عروسی شمخانی و حاج خانمش توهین به مردم بود
۱۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۶:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آفرین . اینا که از رو نمیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اونکه شخصیه خنگ خدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ازهالیود تقلید میکنند یک زن نیست حجاب رعایت بکند ازشوخیهای جنسی استفاده میکنند زندگی سنتی ایرانی را هدف قرار داده اند
۱۱
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چقدر تهمت میزنید. اینطور نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تو فیلمها رو با عینک دودی نبین،میبینی که همینطور هست
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شما فکری به حال محیط زیست ایران کنید فقط دارین به پوشش ملت گیر میدید
۲۷
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به توی بیگانه ربطی نداره مه به چی فکر کنیم و نکنیم...شما تو کشور خودت اظهار نظرجات بفرما....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
حیف وقت بشینی فیلیمو و نماوا نگاه کنی
ترویج بی بند و باری و فساد و...
۱۴
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
من که دیدم اینطور نبود. شاید چند نفر گند زده باشن ولی اصل برنامه ها بد نبود
۱۲
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
آخرین اخبار
تجلی ایمان ملی در روایت قهرمانان هور/ تداوم بازنمایی رشادت شهدایی که حماسه‌های جاودان آفریدند
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
آیین یادبود احمد پژمان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
«پسران هور» گامی تازه در بازنمایی مفاخر ناشناخته دفاع مقدس
دعوت از هنرمندان برای تولید آثار خلاق درباره امر به معروف و مسئولیت‌پذیری اجتماعی