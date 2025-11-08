باشگاه خبرنگاران جوان - هادی معظم در بازدید از پروژه‌ها که با همراهی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ساتبا و جمعی از مسئولان شرکت توزیع برق شیراز انجام شد، اظهار کرد: تعداد سه نیروگاه سه مگاواتی انرژی خورشیدی با ظرفیت کلی ۹ مگاوات در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی شیراز در منطقه ظفرآباد در مراحل پایانی است.

او احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در زمره طرح‌های زودبازده ارزیابی کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه همزمان با هفته دولت سال جاری با اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومان آغاز شد و در اوسط آذرماه سال جاری آماده بهره برداری شود.

مجری نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: برای اتصال این نیروگاه به شبکه، دوهزار و پانصد متر شبکه فشار متوسط احداث شد و به موازات آن تجهیزات شبکه اصلاح شد.

او از سرمایه گذاری ویژه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: این پروژه دولتی با اعتبارات ویژه وزارت نیرو به همت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به بهره برداری خواهد رسید.

معظم یکی از اهداف مهم شرکت توزیع نیروی برق شیراز را ایجاد شبکه پایدار عنوان کرد و بیان داشت: با اصلاح شبکه و بهره برداری از این نیروگاه، مشکل افت ولتاژ در منطقه حل می‌شود و مشترکان از شبکه پایدار بهره‌مند می‌شوند.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق شیراز