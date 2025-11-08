باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسینزاده گفت همگان باید تلاش کنیم تا همه ظرفیتها برای بهبود شرایط سیستان و بلوچستان بهکار گرفته شود.
وی هدف از سفر به سیستان و بلوچستان را شناسایی دقیق ظرفیتها و چالشهای پیشرو در راستای توسعه روستاها و مناطق محروم این استان بیان کرد و افزود: ما بهدنبال تدوین برنامههایی هستیم که بتواند تحول مثبتی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق ایجاد کند.
معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: امیدواریم با بهرهبرداری از این ظرفیتها و همافزایی میان همه نهادها، شاهد ارتقای شاخصهای توسعه در شهرستانهای مختلف سیستان و بلوچستان باشیم و بهبود شرایط زیستی و اقتصادی مردم این منطقه را رقم بزنیم.
وی از برگزاری همایش «روستا، وفاق و توسعه منطقهای» در زاهدان خبر داد و گفت: این همایش فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان و همافزایی میان مسوولان و مردم بهمنظور توسعه پایدار است.
حسین زاده تاکید کرد: هدف از این همایش، ایجاد بستری مناسب برای هماندیشی و همافزایی در راستای شناسایی راهکارهای توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان است.
وی ادامه داد: در این همایش، مدیران سیستان و بلوچستان، کارشناسان و فعالان محلی گرد هم میآیند تا در فضایی تعاملی، فرصتها و چالشهای پیشروی توسعه روستایی و منطقهای استان را بررسی کنند و به راهکارهای عملی دست یابند.
به گزارش ایرنا، عبدالکریم حسینزاده معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح دیروز از طریق فرودگاه «کنارک - چابهار» وارد سیستان و بلوچستان شد.
وی در سفر ۲ روزه خود به سیستان و بلوچستان از طرحها و پروژههای توسعهای روستایی و محرومیتزدایی بازدید و چند طرح را افتتاح خواهد کرد.
سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی روستاییترین استان های کشور با چالش هایی نظیر بیکاری و کم آبی ناشی از خشکسالیهای پی در پی مواجه است که با اجرای طرحهایی در سالهای اخیر تلاش شده روستاها جایگاه خود را در توسعه و آبادنی بهدست آورند.
منبع: ایرنا