باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرحمن حسینی اظهار داشت : طی ۷ ماه گذشته بیش از ۶میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالا به سایر نقاط کشور جابهجا شده است.
وی کالاهای جابهجا شده را در قالب ۳۹۶ هزار سفر عنوان کرد و افزود: عمده محصولات جابهجا شده را کالاهای معدنی و کشاورزی تشکیل دادند.
حسینی ضمن اشاره به وجود ۱۰ هزار دستگاه انواع کامیون و کشنده در استان افزود: ۱۶ هزار راننده سنگین نیز در حوزه حمل و نقل فعال هستند.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان یادآور شد؛ ۷۸شرکت حمل و نقل در زمینه حمل کالا در استان فعالیت دارند.