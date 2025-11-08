باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تفاوت سرفه‌های آلرژیک با سرفه‌های معروفی که وجود دارد + فیلم

فوق تخصص اطفال در خصوص تفاوت سرفه‌های آلرژیک با سرفه‌های معروفی که وجود دارد نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت درخشان فر، فوق تخصص بیماری های اطفال با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تفاوت سرفه‌های آلرژیک با سرفه‌های معروف توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

