باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «مقاومت» محصول ۱۳۶۵ شنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نخستین روزهای حملهی عراق به ایران، آبادان در محاصرهی دشمن قرار گرفته و گروهی برای یاری دادن دیگر نیروهای جنگی و شکست حصر آبادان، عازم خوزستان میشوند. از آنجا که رفتن به آبادان از راه زمینی امکان ندارد آنها ناچار راه دریا را در پیش میگیرند. سوار بر لنج مقداری از راه را طی میکنند که گرفتار طوفان میشوند و گروهی از آنها راه را گم میکنند و...
هادی اسلامی، ایرج طهماسب، احمد عباسقلی، محمد امین، محسن شایانفر، محمود جعفری و حسین ایری در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.