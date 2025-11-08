شبکه نمایش در ۱۷ آبان، هم‌زمان با سالروز تولد هادی اسلامی، بازیگر تأثیرگذار سینمای ایران، فیلم «مقاومت» را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «مقاومت» محصول ۱۳۶۵ شنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نخستین روز‌های حمله‌ی عراق به ایران، آبادان در محاصره‌ی دشمن قرار گرفته و گروهی برای یاری دادن دیگر نیرو‌های جنگی و شکست حصر آبادان، عازم خوزستان می‌شوند. از آنجا که رفتن به آبادان از راه زمینی امکان ندارد آنها ناچار راه دریا را در پیش می‌گیرند. سوار بر لنج مقداری از راه را طی می‌کنند که گرفتار طوفان می‌شوند و گروهی از آنها راه را گم می‌کنند و...

هادی اسلامی، ایرج طهماسب، احمد عباسقلی، محمد امین، محسن شایان‌فر، محمود جعفری و حسین ایری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

برچسب ها: مقاومت ، شبکه نمایش ، هادی اسلامی
خبرهای مرتبط
مرور فیلم‌های مجید مجیدی در شبکه نمایش
مروری بر فیلم‌های «مورگان فریمن» در شبکه نمایش
مرور آثار «کوین کاستنر» در شبکه نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
آخرین اخبار
تجلی ایمان ملی در روایت قهرمانان هور/ تداوم بازنمایی رشادت شهدایی که حماسه‌های جاودان آفریدند
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
آیین یادبود احمد پژمان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
«پسران هور» گامی تازه در بازنمایی مفاخر ناشناخته دفاع مقدس
دعوت از هنرمندان برای تولید آثار خلاق درباره امر به معروف و مسئولیت‌پذیری اجتماعی