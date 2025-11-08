باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان ملل متحد اعلام کرد که شهرکنشینان اسرائیلی در ماه اکتبر حداقل ۲۶۴ حمله علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی انجام دادهاند که بزرگترین مجموع ماهانه از زمان شروع رصد چنین حوادثی توسط مقامات سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیهای با هشدار نسبت به افزایش شدید خشونت، اعلام کرد که این حملات که منجر به تلفات و خسارات مالی شده است، به طور متوسط به هشت حادثه در روز رسیده است.
این نهاد سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد: «از سال ۲۰۰۶، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) بیش از ۹۶۰۰ مورد از این حملات را ثبت کرده است. حدود ۱۵۰۰ مورد از آنها فقط در سال جاری رخ داده است که تقریباً ۱۵ درصد از کل حملات است.»
کرانه باختری که محل زندگی ۲.۷ میلیون فلسطینی است، مدتهاست که در قلب برنامههای تشکیل کشور آینده فلسطین در کنار اسرائیل قرار دارد، اما کابینه های متوالی اسرائیل به سرعت شهرکسازیها را گسترش داده و این سرزمین را تکهتکه کردهاند.
سازمان ملل، فلسطینیها و اکثر کشورها شهرکسازیها را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میدانند. اسرائیل با این موضوع مخالف است. بیش از نیم میلیون شهرکنشین اسرائیلی در کرانه باختری زندگی میکنند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنین اعلام کرد که طبق دادههای تأیید شده توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تا روز چهارشنبه، ۴۲ کودک فلسطینی تاکنون در سال جاری توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری شهید شدهاند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد: «این بدان معناست که از هر پنج فلسطینی که در سال ۲۰۲۵ توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری شهید شدهاند، یک نفر کودک بوده است.»
حملات کرانه باختری علیرغم آتشبس ماه اکتبر با میانجیگری آمریکا در جنگ غزه رخ می دهد.
منبع: رویترز