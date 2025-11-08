باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال الوصل امارات حریف استقلال ایرانی در آخرین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ با سرمربی جدید به مصاف استقلال ایران میرود.
باشگاه الوصل امارات بهصورت رسمی اعلام کرد که مسعود میرال سوئدی، به عنوان سرمربی موقت تیم منصوب شده و جایگزین سرمربی پرتغالی لوئیس کاسترو خواهد بود.
تیم فوتبال استقلال برای این بازی انگیزه بالایی دارد و باخت سنگین آبیها در مقابل الوصل با ۷ گل به نوعی انگیزه آبیها را برای پیروزی در این بازی زیاد کرده است هر چند استقلال قبل از دیدار با این تیم باید در منامه به مصاف تیم المحرق برود و صعود آبیها به نتیجه گیری در این بازی هم بستگی دارد.