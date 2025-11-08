تیم فوتبال الوصل امارات با سرمربی جدید و سوئدی به مصاف استقلال می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال الوصل امارات حریف استقلال ایرانی در آخرین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ با سرمربی جدید به مصاف استقلال ایران می‌رود.

باشگاه الوصل امارات به‌صورت رسمی اعلام کرد که مسعود میرال سوئدی، به عنوان سرمربی موقت تیم منصوب شده و جایگزین سرمربی پرتغالی لوئیس کاسترو خواهد بود.

تیم فوتبال استقلال برای این بازی انگیزه بالایی دارد و باخت سنگین آبی‌ها در مقابل الوصل با ۷ گل به نوعی انگیزه آبی‌ها را برای پیروزی در این بازی زیاد کرده است هر چند استقلال قبل از دیدار با این تیم باید در منامه به مصاف تیم المحرق برود و صعود آبی‌ها به نتیجه گیری در این بازی هم بستگی دارد.

فوتبال نابود شود.پول بی حساب بیت‌المال به جیب چه کسانی می رود.بعد یک جوان نمی تونی وام ازدواج بگیره.اسپانسر پرسپولیس کدوم بانکه؟هلدینگ خلیج فارس چه ربطی به استقلال داره ؟بعضی شرکت های عسلویه پول کارگر را نمی دهند بعد میلیارد میلیارد پول استقلال می دهند.دست روی کدام تیم بگذاریم که وصل به بیت المال نیست.سپاهان،مس،فولاد،چادرملو،گل گهر،پیکان،و...مردم لنگ ۱۰۰ میلیون ۲۰۰ میلیون هستند بعد به بازیکنان فوتبال میلیارد پول می دهند،خدایا این سفره دزدی و دست درازی به مال مردم را نابود بفرما.آمین
