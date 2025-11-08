حکم قصاص مردی که با شلیک گلوله همکارش را در فرودگاه امام(ره) به قتل رسانده بود توسط قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- این جنایت خونین صبح دوشنبه ۳۰ مهر سال گذشته در ساختمان اداره مخابرات فرودگاه امام(ره) رخ داد و پس از حضور مأموران در محل فرودگاه و بررسی‌های اولیه مشخص شد یکی از کارمندان با شلیک به همکارش او را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شده است. در ادامه مأموران با ردیابی متهم دریافتند که وی پس از ارتکاب جنایت راهی جاده ساوه شده و پس از آن به پرند رفته که با یک عملیات ضربتی او را دستگیر کردند. متهم در همان تحقیقات اولیه، به شلیک اعتراف کرد اما مدعی شد قصدش کشتن همکارش نبوده است.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و به قضات گفت: «پس از سال‌ها کار در فرودگاه حقوقم 18 میلیون تومان بود. به دلیل مشکلات اقتصادی چندبار درخواست افزایش حقوق دادم اما مدیرم توجهی به درخواستم نمی‌کرد. من هیچ اختلافی با قربانی نداشتم. روز حادثه اسلحه را بیرون آوردم تا مدیرم را بترسانم اما به یکباره گلوله شلیک شد و بعد از برخورد با مانیتور وارد قفسه سینه همکارم شد. الان هم پشیمانم و هم شرمنده خانواده همکارم هستم.»

قاضی از متهم پرسید: «اسلحه را از کجا تهیه کرده بودی و آیا همیشه مسلح بودی؟»

متهم جواب داد: «اولین باری بود که اسلحه با خودم حمل می‌کردم. چند وقت قبل آن را در فضای مجازی خریده بودم.»

 در این جلسه با توجه به اعترافات متهم و نظر کارشناسان که اعلام کردند بر ‌خلاف ادعای متهم مبنی بر شلیک هنگام درگیری، گلوله به‌طور مستقیم و عمدی شلیک شده در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را برای قتل به قصاص و برای حمل و نگهداری سلاح و مهمات و ایجاد رعب و وحشت به 5 سال حبس تعزیری محکوم کردند. پس از صدور رأی پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان پس از بررسی پرونده، حکم صادره را تأیید کردند و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
پدرکشی در دولت آباد
قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس
قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز