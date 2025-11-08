حکم قصاص مردی که با شلیک گلوله همکارش را در فرودگاه امام(ره) به قتل رسانده بود توسط قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- این جنایت خونین صبح دوشنبه ۳۰ مهر سال گذشته در ساختمان اداره مخابرات فرودگاه امام(ره) رخ داد و پس از حضور مأموران در محل فرودگاه و بررسی‌های اولیه مشخص شد یکی از کارمندان با شلیک به همکارش او را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شده است. در ادامه مأموران با ردیابی متهم دریافتند که وی پس از ارتکاب جنایت راهی جاده ساوه شده و پس از آن به پرند رفته که با یک عملیات ضربتی او را دستگیر کردند. متهم در همان تحقیقات اولیه، به شلیک اعتراف کرد اما مدعی شد قصدش کشتن همکارش نبوده است.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و به قضات گفت: «پس از سال‌ها کار در فرودگاه حقوقم 18 میلیون تومان بود. به دلیل مشکلات اقتصادی چندبار درخواست افزایش حقوق دادم اما مدیرم توجهی به درخواستم نمی‌کرد. من هیچ اختلافی با قربانی نداشتم. روز حادثه اسلحه را بیرون آوردم تا مدیرم را بترسانم اما به یکباره گلوله شلیک شد و بعد از برخورد با مانیتور وارد قفسه سینه همکارم شد. الان هم پشیمانم و هم شرمنده خانواده همکارم هستم.»

قاضی از متهم پرسید: «اسلحه را از کجا تهیه کرده بودی و آیا همیشه مسلح بودی؟»

متهم جواب داد: «اولین باری بود که اسلحه با خودم حمل می‌کردم. چند وقت قبل آن را در فضای مجازی خریده بودم.»

در این جلسه با توجه به اعترافات متهم و نظر کارشناسان که اعلام کردند بر ‌خلاف ادعای متهم مبنی بر شلیک هنگام درگیری، گلوله به‌طور مستقیم و عمدی شلیک شده در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را برای قتل به قصاص و برای حمل و نگهداری سلاح و مهمات و ایجاد رعب و وحشت به 5 سال حبس تعزیری محکوم کردند. پس از صدور رأی پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان پس از بررسی پرونده، حکم صادره را تأیید کردند و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

