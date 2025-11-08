باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) از بازگشت بیش از ۲۶ هزار افغان از پاکستان در چند روز گذشته خبر داد و اعلام کرد نزدیک به ۱۵ هزار نفر از این افراد کودک هستند.
«تاجالدین اویولی» رئیس اجرایی یونیسف در افغانستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که این سازمان و نهادهای همکارش برای ارائه خدمات فوری به این خانوادهها در حال تلاش هستند.
وی با اشاره به فعال بودن مراکز درمانی در مرزها بهصورت شبانهروزی، از تضمین ارائه خدمات مورد نیاز به کودکان و خانوادهها خبر داد.
گزارشها از تشدید روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان در روزهای اخیر حکایت دارد که هزاران خانواده را بدون امکانات کافی و در شرایط دشوار به افغانستان بازگردانده است.
شاهدان عینی در گذرگاه تورخم از حضور زنان و کودکانی خبر دادهاند که با کمترین وسایل شخصی و بدون سرپناه وارد افغانستان شدهاند.
یونیسف و دیگر نهادهای بشردوستانه از جامعه جهانی خواستهاند برای کمکرسانی فوری به این بازگشتکنندگان اقدام کنند. بر اساس اعلام این نهادها، نیاز فوری به سرپناه، آب آشامیدنی سالم، خدمات بهداشتی و آموزش برای کودکان وجود دارد.
این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل، از آغاز ماه نوامبر تاکنون بیش از ۲ میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتهاند.
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای امدادرسان بارها هشدار دادهاند که بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان، آنان را با خطرات جدی روبرو میکند و ادامه این روند میتواند فشار مضاعفی بر منابع محدود افغانستان وارد کرده و بحران انسانی تازهای را در فصل سرد سال رقم بزند.