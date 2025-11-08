دنیامالی و عثمان آشقین باک وزیر ورزش و جوانان ترکیه در ریاض با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در ادامه دیدار‌های خود با وزرای ورزش کشور‌های اسلامی، با همتای ترکیه‌ای خود ملاقات کرد.

در این دیدار وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط فی‌مابین ایران و ترکیه اظهار کرد: علاقمندیم در دو حوزه ورزش و جوانان روابط‌مان را با ترکیه گسترش دهیم و این موضوع مورد تاکید دکتر پزشکیان است. خوشبختانه ارتباط خوب ورزشی بین دو کشور حاکم است، اما یکی از سیاست‌های ویژه ما همکاری و استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی با کشور‌های همسایه است. با ورزش می‌توانیم به روابط دو کشور عمق بیشتری دهیم و ورزش می‌تواند از ظرفیت خود برای توسعه هر چه بیشتر روابط همه‌جانبه بین ایران و ترکیه استفاده کند.

وی با اشاره به قدرت کشتی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: کشتی یکی از رشته‌های مورد علاقه دو کشور است و هم ایران و هم ترکیه در این رشته حرف‌های زیادی برای گفتن دارند بنابراین می‌توانیم از ظرفیت رشته‌هایی، چون کشتی برای تعمیق روابط ورزشی دو کشور استفاده کنیم.

دنیامالی با اشاره به اهمیت حوزه جوانان گفت: می‌توانیم در این حوزه کار‌های مشترکی انجام دهیم. سال گذشته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران در جلسه بسیار خوبی در ترکیه حضور پیدا کرد و ما بسیار علاقمندیم که در حوزه جوانان روابط‌مان را با کشور ترکیه گسترش دهیم. ضمن اینکه برای فعال‌سازی تفاهم‌نامه موجود می‌توانیم با تعیین کارگروهی مشترک و برگزاری جلسات وبیناری این کار را تسریع کنیم.

وزیر ورزش و جوانان ترکیه نیز با ابراز علاقه از تعمیق روابط دو کشور به روابط گرمش با «دوستان ایرانی» اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ بار به ایران آمده‌ام و دوستان زیادی در کشور شما دارم. یکی از سفر‌های من زمانی بود که رییس فدراسیون کشتی ترکیه بودم و برای حضور در جام تختی به ایران آمدم و کشور شما را خیلی خوب می‌شناسم. علاقه زیادی به توسعه روابط ورزشی با ایران دارم. ایران و ترکیه در کنار روسیه و آمریکا قدرت‌های اصلی کشتی دنیا هستند. ما کمپ‌های مشترکی با کشتی ایران داشته‌ایم و مشتاقیم که در آینده این کمپ‌ها را با کشتی ایران برگزار کنیم.

آشقین باک با قدردانی از دعوت دکتر دنیامالی برای سفر به ایران اظهار کرد: قطعا علاقه‌مند به سفر به ایران هستم و دوست دارم شما هم به کشور ما سفر کنید و این رفت و آمد‌ها حتما منجر به تعاملات بیشتر دو کشور در دو حوزه ورزش و جوانان خواهد شد.

وی به حضور مربیان و بازیکنان ترکیه‌ای در فوتبال ایران و همچنین بازیکنان ایرانی در ترکیه اشاره کرد و گفت: از هر جهت با ورزش و ظرفیت ورزشی ایران آشنا هستم و امیدوارم که بتوانیم تعاملات بیشتری را ایجاد کنیم.

منبع: وزارت ورزش

