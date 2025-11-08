باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه به رئیس جمهور اجازه داد دولت دونالد ترامپ در بحبوحه تعطیلی دولت فدرال، فعلاً حدود ۴ میلیارد دلار مورد نیاز برای تأمین کامل بودجه برنامه کمک غذایی برای ۴۲ میلیون آمریکایی کمدرآمد در این ماه را متوقف کند.
دستور دادگاه، که به عنوان توقف اداری شناخته میشود، به دادگاه بدوی زمان بیشتری میدهد تا درخواست رسمی دولت برای تأمین بودجه جزئی برنامه کمک غذایی تکمیلی، معروف به SNAP یا کوپن غذا، برای ماه نوامبر را بررسی کند. دولت با مهلت جمعه قاضی برای تأمین کامل بودجه این برنامه مواجه شده بود.
قاضی کتانجی براون جکسون، که این توقف را صادر کرده بود، دو روز پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر حوزه اول ایالات متحده مستقر در بوستون در مورد درخواست دولت برای توقف دستور قاضی مبنی بر پرداخت سریع مبلغ کامل مزایای SNAP این ماه توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده، که ماهانه ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلار هزینه دارد، رأی داد، آن را به پایان رساند.
حکم قاضی جان مککانل، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده در پراویدنس، رود آیلند، روز پنجشنبه پس از آن صادر شد که دولت اعلام کرد ۴.۶۵ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای پوشش بخشی از مزایای SNAP برای ماه نوامبر فراهم خواهد کرد.
جکسون، قاضی لیبرالی که برای بررسی درخواستهای اضطراری از گروهی از ایالتها از جمله رود آیلند منصوب شده است، گفت که انتظار میرود دادگاه حوزه اول در مورد درخواست دولت برای مسدود کردن دستور مککانل "به سرعت" رأی دهد.
پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده در پستی در X به تصمیم دیوان عالی اشاره کرد که حکم دادگاهی را که او "کنشگری قضایی در بدترین حالت خود" میدانست، متوقف کرد.
وکلای وزارت دادگستری به دیوان عالی گفتند که اگر حکم مککانل پابرجا بماند، با "هجوم به بانک از طریق حکم قضایی" "باعث هرج و مرج بیشتر در تعطیلی دولت" خواهد شد.
دولت در ابتدا قصد داشت مزایای SNAP را در ماه نوامبر به طور کامل به حالت تعلیق درآورد و دلیل آن را کمبود بودجه به دلیل تعطیلی دولت عنوان کرد.
اما مککانل هفته گذشته به وزارت کشاورزی آمریکا دستور داد تا از بودجه اضطراری SNAP برای پوشش بخشی از هزینههای این ماه استفاده کند. در حکم روز پنجشنبه، او به وزارت کشاورزی آمریکا دستور داد تا این کمبود را با پول یک برنامه جداگانه با بودجه ۲۳.۳۵ میلیارد دلاری، حاصل از تعرفهها، که از تغذیه کودکان حمایت میکند، جبران کند.
مککانل، منصوب باراک اوباما، رئیس جمهور دموکرات، دولت جمهوریخواه ترامپ را به خودداری از ارائه مزایای SNAP به «دلایل سیاسی» متهم کرد.
حکم او پیروزی برای ائتلافی از مخالفان قانونی شامل شهرها، اتحادیهها و سازمانهای غیرانتفاعی به نمایندگی از گروه حقوقی لیبرال «دموکراسی فوروارد» بود و دولت را بر آن داشت تا روز جمعه از دادگاه حوزه اول بخواهد که این دستور را متوقف کند.
شاکیان به دادگاه حوزه اول گفتند که دولت نسبت به آسیبی که در صورت توقف تصمیم مککانل و محروم شدن دریافتکنندگان SNAP از مزایای کامل، تقریباً به یک نفر از هر هشت آمریکایی وارد میشود، بیتوجهی نشان داده است.
وکلا نوشتند: «دادگاه باید درخواست متهمان را رد کند و به آنها اجازه ندهد که دریافت کمکهای غذایی حیاتی به افراد و خانوادههایی که اکنون به آن نیاز دارند را بیشتر به تأخیر بیندازند.»
دادگاه حوزه اول روز جمعه درخواست دولت ترامپ برای توقف اداری حکم مککانل را رد کرد. هنوز حکمی در مورد درخواست رسمی دولت برای توقف دستور قاضی صادر نشده است، اما هیئت حوزه اول، که متشکل از سه قاضی منصوب شده توسط روسای جمهور دموکرات بود، گفت که این کار را «در اسرع وقت» انجام خواهد داد.
اسکای پریمن، رئیس دموکراسی فوروارد به MSNBC گفت که دادگاههایی که به پروندههای مربوط به توقیف مزایای SNAP رسیدگی میکنند «بسیار واضح گفتهاند که این دولت نه تنها اختیار قانونی برای انجام این پرداختها را داشته، بلکه دولت باید این پرداختها را انجام دهد.»
ساعاتی قبل از حکم دیوان عالی در روز جمعه، وزارت کشاورزی ایالات متحده به ایالتها اطلاع داد که در تلاش است تا با در دسترس قرار دادن بودجه برای تأمین کامل بودجه SNAP، از دستور مککانل پیروی کند، حتی در حالی که دولت برای تجدیدنظر در مورد حکم مککانل اقدام کرده بود و باعث سردرگمی شده بود.
پس از دریافت یادداشت وزارت کشاورزی ایالات متحده، ایالتهایی از جمله نیویورک، نیوجرسی و ماساچوست اعلام کردند که به سازمانهای ایالتی دستور دادهاند تا مزایای SNAP را برای ماه نوامبر به طور کامل ارائه دهند.
مورا هیلی، فرماندار دموکرات ماساچوست در بیانیهای گفت: «ترامپ هرگز نباید مردم آمریکا را در این موقعیت قرار میداد.»
مزایای SNAP برای اولین بار در تاریخ ۶۰ ساله این برنامه، در ابتدای ماه منقضی شد. دریافتکنندگان به انبارهای غذایی که از قبل هم با کمبود مواجه بودند، روی آوردهاند و برای افزایش بودجههای محدود، فداکاریهایی مانند صرف نظر کردن از داروها انجام دادهاند.
مزایای SNAP ماهانه به آمریکاییهای واجد شرایطی که درآمدشان کمتر از ۱۳۰ درصد خط فقر فدرال است، پرداخت میشود. حداکثر مزایای ماهانه برای سال مالی ۲۰۲۶ برای یک خانوار یک نفره ۲۹۸ دلار و برای یک خانوار دو نفره ۵۴۶ دلار است.
منبع: رویترز