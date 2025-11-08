باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت کشاورزی طالبان با کاردار سفارت هند در کابل دیدار و بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای کشاورزی، آبیاری، دامپروری و صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.
در این نشست که در چارچوب برنامههای هند برای راهاندازی یک مرکز تحقیقاتی مشترک با عنوان «افغان-هندو» برگزار شد، طرفین درباره تقویت همکاریهای علمی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی و تولید محصولات مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی گفتگو کردند.
سرپرست وزارت کشاورزی طالبان با اشاره به چالشهای افغانستان از جمله خشکسالی، آفات کشاورزی و تغییرات آبوهوایی، بر لزوم تولید بذرهای مقاوم و دریافت کمکهای هند برای تجهیز آزمایشگاهها، ساخت آببندها و تقویت مراکز کنترل کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد.
کاردار هند نیز از برنامههای این کشور برای کمک به افغانستان در زمینه تقویت ظرفیتهای علمی و فنی وزارت کشاورزی و اجرای پروژههای مشترک آینده خبر داد.