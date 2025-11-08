باشگاه خبرنگاران جوان - خداداد کاشفی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت توسعه نظارت هوشمند در مجموعه شهرداری، از اجرای گامهای جدید این طرح خبر داد.
وی گفت: یکی از محورهایی که از گذشته پیگیری شده و اکنون در شرکت ادامه دارد، توسعه و ارتقای نظام نظارت هوشمند است. تجربه نشان داده هرچه مواجهه نیروی انسانی با نیروی انسانی بیشتر باشد، احتمال بروز تخلف یا فساد افزایش مییابد. در مقابل، با کاهش این مواجهه و تقویت نظارت فناورانه و شفافیت، میتوان هم از بروز فساد جلوگیری کرد و هم فرایندها را سریعتر و دقیقتر پیش برد.
کاشفی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه افزود: در راستای اجرای این طرح، قراردادی برای تجهیز نیروها و خودروهای عملیاتی به دوربینهای هوشمند منعقد شده است. تاکنون ۱۴۰۰ دستگاه دوربین البسه و ۶۰ سری دوربین خودرویی خریداری شده که هر خودرو به پنج دوربین (یک دوربین در کابین و چهار دوربین در چراغ گردانها) مجهز میشود. دوربینهای خودرویی تحویل و در حال پرداخت نهایی هستند و دوربینهای البسه نیز مراحل تست نهایی را طی میکنند و طی دو هفته آینده تحویل شرکت خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان در ادامه از آمادهسازی زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از این تجهیزات خبر داد و گفت: در گام بعدی، زیرساختهای فنی برای بهرهگیری از دادههای تصویری در حال آمادهسازی است تا بتوانیم با همکاری حوزه خدمات شهری، از ظرفیتهای هوشمندسازی بهصورت مشترک استفاده کنیم.
کاشفی همچنین از امضای تفاهمنامههایی با دستگاههای مرتبط خبر داد و افزود: در حال حاضر سه تفاهمنامه در دست اجراست، یک تفاهمنامه با پلیس راهور، دیگری با مرکز ترافیک شهرداری و سومی با مرکز رصد خدمات شهری. سه نیروی شرکت در مرکز ترافیک مستقر میشوند تا بهصورت برخط (Real-Time) مسائل مرتبط با ترافیک، سد معبر و تخلفات شهری را پایش و گزارش کنند. تبادل اطلاعات میان این مراکز باعث میشود اقدامات نظارتی سرعت و دقت بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به برنامههای آینده گفت: هدف ما این است که نظارتها از حالت انسانی به سمت نظارت سیستمی و مبتنی بر داده برود. در این مسیر، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل و دستهبندی دادهها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم در کوتاهترین زمان، بیشترین بهرهوری را از اطلاعات بهدستآمده داشته باشیم.
کاشفی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر دوربینها در مرحله تست هستند و علاوه بر شرکت شهربان، برخی سازمانهای خدمات شهری مانند آتشنشانی نیز در حال ارزیابی قابلیتهای این سامانه هستند تا از ظرفیتهای آن در مأموریتهای خود بهرهمند شوند. این سیستمها قابلیت استفاده آنلاین و بیسیم دارند و میتوانند نقش مؤثری در افزایش سرعت، دقت و سلامت عملکرد نیروهای اجرایی داشته باشند.
