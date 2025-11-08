شهردار پاکدشت از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه فیبر نوری در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح زیربنایی، مسیر تحقق شهر هوشمند و دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت هموار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیمان شکرزاده، با اشاره به برنامه‌های شهرداری در حوزه تحول دیجیتال اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت شهر هوشمند در پاکدشت پیش‌بینی شده و روند اجرای آن با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه پروژه فیبر نوری از محور‌های کلیدی این طرح به شمار می‌رود، افزود: نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در سطح شهر در حال اجراست که تاکنون بیش از ۷۰ درصد از عملیات اجرایی آن به پایان رسیده و حدود ۳۰ درصد نیز به مرحله بهره‌برداری عملیاتی رسیده است.

شکرزاده هدف از اجرای این پروژه را فراهم‌سازی بستر لازم برای ارائه خدمات شهری هوشمند عنوان و بیان کرد: با تکمیل شبکه فیبر نوری، امکان توسعه سامانه‌های مدیریت هوشمند ترافیک، کنترل مصرف انرژی، پایش محیطی و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی برای شهروندان فراهم می‌شود.

شهردار پاکدشت تأکید کرد: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر افزایش سرعت و پایداری ارتباطات، نقش مهمی در رشد کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری، تصمیم‌گیری‌های داده‌محور و شفافیت در عملکرد شهرداری خواهد داشت.

شکرزاده در پایان، با اشاره به تاکیدات استاندار تهران مبنی بر مدیریت هوشمند که شاه کلید برون رفت پایتخت از ابرچالش‌هاست، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت شهر هوشمند که یکی از اهداف راهبردی شهرداری پاکدشت می‌باشد در دستور کار است و با تکمیل این طرح‌ها، این شهرستان در مسیر تحقق شهری مدرن، کارآمد و هوشمند قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: شهرداری ، فیبر نوری
خبرهای مرتبط
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
شهردار پاکدشت خبر داد؛
تعیین تکلیف ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت
مشکل ما بیشتر از جنس مدیریت است تا منابع
جاده کمربندی شهر‌های اطراف تهران به شبکه راه‌های کشور متصل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز