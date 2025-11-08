شهردار پاکدشت از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه فیبر نوری در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح زیربنایی، مسیر تحقق شهر هوشمند و دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت هموار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیمان شکرزاده، با اشاره به برنامه‌های شهرداری در حوزه تحول دیجیتال اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت شهر هوشمند در پاکدشت پیش‌بینی شده و روند اجرای آن با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه پروژه فیبر نوری از محور‌های کلیدی این طرح به شمار می‌رود، افزود: نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در سطح شهر در حال اجراست که تاکنون بیش از ۷۰ درصد از عملیات اجرایی آن به پایان رسیده و حدود ۳۰ درصد نیز به مرحله بهره‌برداری عملیاتی رسیده است.

شکرزاده هدف از اجرای این پروژه را فراهم‌سازی بستر لازم برای ارائه خدمات شهری هوشمند عنوان و بیان کرد: با تکمیل شبکه فیبر نوری، امکان توسعه سامانه‌های مدیریت هوشمند ترافیک، کنترل مصرف انرژی، پایش محیطی و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی برای شهروندان فراهم می‌شود.

شهردار پاکدشت تأکید کرد: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر افزایش سرعت و پایداری ارتباطات، نقش مهمی در رشد کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری، تصمیم‌گیری‌های داده‌محور و شفافیت در عملکرد شهرداری خواهد داشت.

شکرزاده در پایان، با اشاره به تاکیدات استاندار تهران مبنی بر مدیریت هوشمند که شاه کلید برون رفت پایتخت از ابرچالش‌هاست، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت شهر هوشمند که یکی از اهداف راهبردی شهرداری پاکدشت می‌باشد در دستور کار است و با تکمیل این طرح‌ها، این شهرستان در مسیر تحقق شهری مدرن، کارآمد و هوشمند قرار خواهد گرفت.