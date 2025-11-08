مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت: امسال ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان قروه زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - ابوذر محمدی اظهار کرد: برداشت طلای سرخ از بیستم مهرماه تا پایان آذر در استان ادامه دارد و کشاورزان کردستانی در سال‌های اخیر به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و تمایل به کشت محصولات کم‌آب‌بر، با پشتکار و علاقه‌مندی ویژه‌ای به کشت زعفران روی آورده‌اند 

وی افزود: زعفران، گیاهی با نیاز آبی کم و سازگار با اقلیم خشک و نیمه خشک در سال‌های اخیر به یکی از گزینه‌های محبوب کشاورزی در قروه تبدیل شده است.

محمدی با اشاره به سازگاری بالای زعفران با شرایط اقلیمی استان بیان کرد: این گیاه تنها ۱۰ درصد آب مصرفی محصولاتی مانند سیب‌زمینی را نیاز دارد و در فصل تابستان بدون آبیاری رشد می‌کند، از این رو مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است همچنین کاشت زعفران در قروه با استفاده از روش‌های سنتی و نوین از اواسط تابستان آغازمی‌شود.

وی افزود: زعفران گیاهی چندساله است و پس از حدود هشت سال از چرخه تولید، پیاز آن برداشت و برای توسعه مزارع جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت: کشت طلای سرخ علاوه بر بهره‌وری بالا، موجب رضایتمندی کشاورزان شده و بخشی از محصول علاوه بر عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به کشورهای آسیایی و اروپایی نیز صادر می‌شود.

زعفران یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی جهان است که خاستگاه اصلی آن ایران بوده و ۹۰ درصد تولید جهانی این ادویه گران‌بها در کشورمان انجام می‌شود.

