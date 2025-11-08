باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی شش طرح مجموعه مدیریت شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری قزوین به بهره برداری رسید که شامل سامانه ساماندهی و ثبت نام دست فذروشان و وانت بارها، سامانه املاک، قراردادها و رسیدگی به شکایات شهروندی، ایستگاه دوچرخه، مرکز ساماندهی مشاغل روزانه شهری، گذر غذا و انتقال روزبازارهای هفتگی دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بازار است که برای اجرای آنها ۱۰۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
شهردار قزوین در مراسم افتتاح این طرح ها، خدمت به قشر کارگر را یکی از افتخارات بزرگ مجموعه شهرداری عنوان کرد و گفت: توجه به نیازهای این قشر، از جمله ایجاد بازارچههای مشاغل و تأمین بیمه، در اولویت برنامههای مدیریت شهری قرار دارد.
مهدی صباغی با اشاره به ضرورت ساخت بازارچههایی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اظهار داشت: در حوزه مشاغل باید زیرساختهایی فراهم شود که پاسخگوی نیاز مردم باشد.
وی در خصوص اعتبارات پروژههای شهرداری نیز تصریح کرد: این هزینهها صرفاً برای توسعه نیستند و نباید نگاه صرف مالی به آنها داشت، بلکه هدف اصلی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است.
صباغی ایجاد تفرجگاهها و بوستانهایی متناسب با نیازهای مردم را از دیگر اولویتهای شهرداری دانست و افزود: توسعه شهری تنها به معنای گسترش نیست، بلکه حفظ و احیای مجموعههای موجود نیز از سیاستهای اصلی مدیریت شهری محسوب میشود.
شهردار قزوین بیان کرد: مسئولیت خدمت به شهروندان را پذیرفتهایم و باید بدون منت، به همه اقشار جامعه خدماترسانی کنیم.
تأکید بر نقش اطلاعرسانی و حفظ کرامت در مدیریت شهری
سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم اطلاعرسانی را یکی از ارکان مهم در اقدامات مجموعه مدیریت شهری دانست و گفت: تلاشهای این مجموعه در راستای ایجاد نشاط، آرامش و رفاه برای شهروندان صورت میگیرد، اما بدون اطلاعرسانی دقیق و مناسب، این اقدامات ناقص خواهد بود.
سالار ولایتمدار در ادامه سخنان خود، حفظ کرامت مردم را از مهمترین رسالتهای مدیران عنوان کرد و افزود: خدمترسانی در سایه احترام به شأن و منزلت شهروندان، ارزشی ماندگار و قابلتقدیر خواهد داشت.
منبع: شهرداری قزوین