مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری نسبت به خطر مواجه با تب برفکی در استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: بیماری تب برفکی در استان‌های همجوار شایع شده ولی خوشبختانه هنوز این بیماری وارد استان نشده است.

وی با بیان اینکه این بیماری در دام‌ها شیوع می یابد، افزود:  این بیماری در گاو و گوسفند با تب و زخم‌های مخاطی با شدت بیشتری بروز می کند و در دام‌های جوان ممکن است موجب  تلفات شود.

وی افزود: بیماری جدیدی به نام «اگزوتیک» می باشد که با همکاری گروه‌های بخش خصوصی و دولتی قابل کنترل است. 
وی بر انجام واکسیناسیون تاکید کرد و گفت: واکسن «راپل» را تزریق و دامداران مسایل بهداشتی و قرنطینه را رعایت کنند و از ورود دام جدید به دامداری‌ها مخصوصاً به مجتمع‌های دامداری خودداری کنند.

