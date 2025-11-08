مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری نسبت به خطر مواجه با تب برفکی در استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: بیماری تب برفکی در استان‌های همجوار شایع شده ولی خوشبختانه هنوز این بیماری وارد استان نشده است.



وی با بیان اینکه این بیماری در دام‌ها شیوع می یابد، افزود: این بیماری در گاو و گوسفند با تب و زخم‌های مخاطی با شدت بیشتری بروز می کند و در دام‌های جوان ممکن است موجب تلفات شود.

وی افزود: بیماری جدیدی به نام «اگزوتیک» می باشد که با همکاری گروه‌های بخش خصوصی و دولتی قابل کنترل است.

وی بر انجام واکسیناسیون تاکید کرد و گفت: واکسن «راپل» را تزریق و دامداران مسایل بهداشتی و قرنطینه را رعایت کنند و از ورود دام جدید به دامداری‌ها مخصوصاً به مجتمع‌های دامداری خودداری کنند.