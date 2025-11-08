شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از سرقت کابل های مخابراتی در خیابان نواب بلوار بریانک غربی کوچه شهید شیردل نمینی شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که سرقت کابل‌های مخابراتی در شهر‌ها و روستا‌ها بصورت موضوعی آزاردهنده تبدیل شده و این سرقت ناشیانه و گسترده کابل توسط سارقان زمینه رنجش مردم و قطعی گسترده برق و تلفن شهروندان را به همراه آورده و خسارت‌هایی را به بار آورده است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سرقت کابل‌های مخابراتی مدتی است بریدن سیم‌های مخابرات منطقه سیدالشهدا در خیابان نواب بلوار بریانک غربی کوچه شهید شیردل نمینی توسط سارقان مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.

وی با ارسال تصویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باعرض سلام خدمت شما وهمکاران اولین گزارش من را خدمت شما اعلام می‌کنم. امیدوارم موثر افتد. مدتی است بریدن سیم‌های مخابرات منطقه سیدالشهدا در خیابان نواب بلوار بریانک غربی کوچه شهید شیردل نمینی شهر تهران توسط سارقان حرفه‌ای موجب دردسر اهالی این منطقه شده است. لطفا پیگیری کنید.

