شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از سرقت کابل های مخابراتی در خیابان نواب بلوار بریانک غربی کوچه شهید شیردل نمینی شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که سرقت کابل‌های مخابراتی در شهر‌ها و روستا‌ها بصورت موضوعی آزاردهنده تبدیل شده و این سرقت ناشیانه و گسترده کابل توسط سارقان زمینه رنجش مردم و قطعی گسترده برق و تلفن شهروندان را به همراه آورده و خسارت‌هایی را به بار آورده است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سرقت کابل‌های مخابراتی مدتی است بریدن سیم‌های مخابرات منطقه سیدالشهدا در خیابان نواب بلوار بریانک غربی کوچه شهید شیردل نمینی توسط سارقان مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.
وی با ارسال تصویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باعرض سلام خدمت شما وهمکاران اولین گزارش من را خدمت شما اعلام می‌کنم. امیدوارم موثر افتد. مدتی است بریدن سیم‌های مخابرات منطقه سیدالشهدا در خیابان نواب بلوار بریانک غربی کوچه شهید شیردل نمینی شهر تهران توسط سارقان حرفه‌ای موجب دردسر اهالی این منطقه شده است. لطفا پیگیری کنید.

رنجش تهرانی ها از سرقت کابل های مخابراتی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: کابل های مخابراتی ، سرقت کابل ها ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
چالشی به نام سرقت کابل تلفن در ۳ روستای بابل + عکس
درخواست شهروندان برای رسیدگی سریعتر به ساختمان‌های تخریب‌شده در جنگ ۱۲ روزه
شهروندخبرنگار تهران؛
قطعی برق در شهرک ۱۳ آبان ری به روایت شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آخرین اخبار
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
کمبود امکانات، دغدغه تولیدکنندگان مبل در چهاردانگه شد
نگرانی خریداران سهند از تاخیر در تحویل خودرو