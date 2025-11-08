معاون اجتماعی قوه قضاییه، تحقق مشارکت‌های اجتماعی را جمهوریت نظام دانست و گفت: نقش نهاد‌های مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر در دومین نشست «مجمع نهاد‌های مردمی همکار با قوه قضاییه» با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه پیشگیری از جرم است.

وی تصریح کرد: مشارکت‌های اجتماعی در حقیقت پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت است و اگر به‌درستی از آن استفاده شود می‌تواند جمهوریت نظام را که یکی از ارکان حاکمیت است، به معنای واقعی تحقق بخشد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه، افزایش کارآمدی بخش‌های حاکمیتی نظام همچنین افزایش کارآمدی نهاد‌های مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های بسیاری از کشور‌های دنیا مشخص شده تا جایی که ممکن است کار باید به مردم باید واگذار شود و در حوزه‌هایی که مردم می‌توانند فعالیت کنند، نهاد‌های حاکمیتی نباید حتی موسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخش‌های خصوصی و مردمی نشوند؛ زیرا در این صورت با انواع مشکلات در دریافت و تمدید مجوز‌ها و سایر فرآیند‌های دست و پاگیر آن روبه‌رو می‌شوند که نتیجه‌اش ناامیدی و رها کردن کار توسط نهاد‌های مردمی است.

جهانگیر با اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه گفت: این نشست برگزار شده است تا ظرفیت‌های متقابل کمک نهاد‌های مردمی به حاکمیت و ظرفیت‌های حمایت حاکمیت به این نهاد‌ها به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرایم مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه، نقش سمن‌ها را نه تنها صرفا کار بلکه یک امر خداپسندانه و ماندگار دانست که می‌تواند تا نسل‌های آینده ادامه داشته باشد.

لزوم استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین

جهانگیر، استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین مانند استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مسائلی است که در دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته و این موضوع دغدغه رهبر انقلاب نیز هست و تاکید داشته‌اند که اگر از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی غفلت کنیم، ممکن است در آینده مانند انرژی هسته‌ای اجازه ورود ما را به آن ندهند و در بسیاری از امور دچار چالش شویم؛ بنابراین نهاد‌های مردمی نیز باید در حوزه فعالیت خود از فناوری‌های نوین کمک بگیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: قرار است تقسیم کار ملی در رابطه با مشارکت‌های اجتماعی در جلسه‌ای به ریاست رئیس قوه قضاییه و مسئولان سه قوه انجام شود؛ بنابراین از سمن‌ها می‌خواهیم به منظور بهره‌مندی دستگاه قضایی، اثربخشی و دستاورد‌های خود را که در این سال‌ها داشته‌اند به اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ارائه دهند.

قوه قضاییه از سمن‌های فعال در چارچوب قانون حمایت حقوقی و قضایی می‌کند

در ادامه این نشست، سید بهرام احمدی مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه گفت: این معاونت باور دارد که حضور و مشارکت مردم از مسیر همین نهاد‌های مدنی می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش و کنترل جرایم داشته باشد. قوه قضاییه در همین راستا متعهد به حمایت حقوقی و قضایی از سمن‌هایی است که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: هدف قوه قضاییه این است که فضای فعالیت این سازمان‌ها تسهیل و موانع غیرضروری برداشته شود همچنین همکاری آنها با نهاد‌های رسمی کشور تقویت شود.

احمدی اظهار کرد: هدف نهایی این است که پیشگیری از جرم را از یک وظیفه صرفاً دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه افزود: این نشست در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی برگزار و در آن، موضوعات مختلفی مطرح شد همچنین، هم‌اندیشی اعضای مجمع در خصوص مشارکت مؤثر نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه از دیگر مباحث این نشست بود.

احمدی ادامه داد: حدود ۱۰۰ نهاد مردمی از طرف استان‌ها معرفی شدند که امروز نمایندگان۲۲ نهاد حضور دارند تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و مشارکت‌های عمومی نقش‌آفرینی کنند. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهاد‌های مردمی در اصلاح و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضای مجلس و نخبگان برای بهبود روند‌های موجود است.

این نشست با هدف برگزاری انتخاب اعضای مجمع نهاد‌های مردمی همکار با قوه قضاییه، ابتدا با معرفی نامزد‌ها و تشریح دستاورد‌های آنها آغاز شد. هر یک از نامزد‌ها فرصت یافتند تا برنامه‌ها و دستاورد‌های خود را در زمینه مشارکت‌های مردمی و تعامل با قوه قضاییه به تفصیل مطرح کنند. پس از آن، برگ‌های رای توزیع شد و فرآیند انتخابات آغاز شد.

در پایان فرآیند رأی‌گیری، ۶ نهاد منتخب از میان نامزد‌ها انتخاب شدند و برای آنها معرفی‌نامه‌های رسمی صادر شد تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و همکاری‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

منبع: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

برچسب ها: معاون اجتماعی قوه قضائیه ، مشارکت‌های اجتماعی ، نهادهای مردمی
خبرهای مرتبط
سازمان اطلاعات سپاه: دستگیری تعدادی از پرسنل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صحت ندارد
پیگیری پرونده بازداشت احمد بیضایی در ترکیه
واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، غیر قانونی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز