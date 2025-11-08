باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند با اعلام نتایج بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از کسب مقام‌های ممتاز توسط قرآنیان کردستانی در این دوره خبر داد .

وی افزود: در بخش معارفی این دوره از مسابقات که در شهر مقدس قم برگزار شد، جوانان بااستعداد کردستانی در رشته تفسیر اهل سنت درخشیدند و مقام‌های ارزشمندی را برای استان به ارمغان آوردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به نتایج درخشان کردستانی‌ها در بخش معارفی: گفت: در بخش برادران محمد طهماسبی مقام اول و ابراهیم مریمی مقام دوم را کسب کردند.

وی یادآور شد: در بخش خواهران فریده سعیدی موفق به کسب مقام اول شد و سیده مریم حسینی نیز به مقام سوم دست یافت.

حجت‌الاسلام کاروند، این دستاورد را نشانگر عشق و تعهد مردم استان به قرآن کریم و معارف اسلامی دانست و تصریح کرد: این درخشش، نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه نخبگان قرآنی، خانواده‌ها، مربیان و مؤسسات قرآنی استان است.

مدیرکل اوقاف کردستان در پایان، با تبریک این پیروزی بزرگ به مردم شریف کردستان، برای برگزیدگان آرزوی موفقیت‌های بیشتر در عرصه‌های علمی و معنوی کرد.

منبع :روابط عمومی اداره اوقاف استان