باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمد کاروند با اعلام نتایج بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از کسب مقامهای ممتاز توسط قرآنیان کردستانی در این دوره خبر داد .
وی افزود: در بخش معارفی این دوره از مسابقات که در شهر مقدس قم برگزار شد، جوانان بااستعداد کردستانی در رشته تفسیر اهل سنت درخشیدند و مقامهای ارزشمندی را برای استان به ارمغان آوردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به نتایج درخشان کردستانیها در بخش معارفی: گفت: در بخش برادران محمد طهماسبی مقام اول و ابراهیم مریمی مقام دوم را کسب کردند.
وی یادآور شد: در بخش خواهران فریده سعیدی موفق به کسب مقام اول شد و سیده مریم حسینی نیز به مقام سوم دست یافت.
حجتالاسلام کاروند، این دستاورد را نشانگر عشق و تعهد مردم استان به قرآن کریم و معارف اسلامی دانست و تصریح کرد: این درخشش، نتیجه تلاشهای بیوقفه نخبگان قرآنی، خانوادهها، مربیان و مؤسسات قرآنی استان است.
مدیرکل اوقاف کردستان در پایان، با تبریک این پیروزی بزرگ به مردم شریف کردستان، برای برگزیدگان آرزوی موفقیتهای بیشتر در عرصههای علمی و معنوی کرد.
منبع :روابط عمومی اداره اوقاف استان