باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از بهرهبرداری ۲۰۱ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در سراسر استان از هامون تا مکران در بازه زمانی آبان سال گذشته تا آبان ماه خبر داد و گفت: این پروژههای زیربنایی شامل ۱۴۴ کیلومتر بزرگراه و ۵۷ کیلومتر راه اصلی بوده است که بهعنوان گامهای بزرگ در جهت توسعه استان شناخته میشوند نقش مهمی در بهبود شرایط حملونقل، افزایش امنیت جادهای و تسهیل دسترسی به نقاط مختلف استان ایفا میکنند.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژهها طول کلی بزرگراههای سیستان و بلوچستان به ۷۸۱ کیلومتر افزایش یافته و طول راههای اصلی به ۲ هزار و ۱۷ کیلومتر رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این پروژهها بخشی از برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی برای تحقق توسعه پایدار در استان هستند، گفت: این طرحها نه تنها در راستای بهبود زیرساختهای حملونقل و تسهیل زندگی مردم استان عمل کرده بلکه به جذب سرمایهگذاریهای جدید و رونق اقتصادی نیز کمک قابل توجهی نموده است.
وی افزود: همچنین این پروژهها نه تنها برای مردم استان بلکه برای کل کشور نیز اهمیت زیادی دارند چرا که سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از استانهای مرزی نقش راهبردی در اتصال ایران به کشورهای همسایه و بازارهای جهانی ایفا میکند.
پارسی بیان کرد: ذکر این نکته ضروری است که در بازه زمانی یکساله مذکور ۶۰ کارگاه راهسازی با اشتغال بیش از ۶ هزار نفر فعال بودهاند و ۲۵ قرارداد جدید به طول ۴۲۰ کیلومتر و به ارزش ۲۴ همت منعقد نموده است که نه تنها زمینه اشتغال و توسعه زیرساختی را فراهم کرده بلکه به تقویت بخش حملونقل و تجاری استان نیز کمک کردهاند.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دولت بهطور جدی در راستای توسعه پایدار استان گام برداشته و در آینده نزدیک پروژههای بیشتری در بخش راهسازی به بهره برداری خواهند رسید که بهطور مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و حملونقل استان تاثیر خواهند گذاشت و این استان را به یکی از قطبهای مهم توسعه کشور تبدیل خواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع این اقدامات در سیستان و بلوچستان گامی اساسی در راستای توسعه اقتصادی و پایدار بوده و نشان میدهد که این منطقه در حال تبدیل شدن به یکی از کانونهای مهم توسعه زیرساختی و اقتصادی کشور است.
