سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی این سازمان به نشانی nobat.tamin.ir راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی این سازمان به نشانی nobat.tamin.ir راه‌اندازی شده است تا همه افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سراسر کشور بتوانند بدون مراجعه حضوری و در هر ساعت از شبانه‌روز، نوبت خود را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب کنند.

با ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی، کاربران می‌توانند به‌صورت برخط، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم برای کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفه‌جویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.

فرایند دریافت نوبت به‌صورت کاملاً غیرحضوری برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها انجام می‌شود و کاربران پس از ثبت‌نام، می‌توانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیین‌شده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند.

براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند.

در این گزارش تاکید شده است بیمه‌شدگان می‌توانند برای دریافت راهنمایی یا طرح پرسش درباره نحوه استفاده از سامانه نوبت‌دهی، با مرکز تماس ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

منبع: سازمان تامین اجتماعی

برچسب ها: نوبت دهی اینترنتی ، سازمان تامین اجتماعی
