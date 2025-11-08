باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کشت گلخانه‌ای راهکاری برای بی‌آبی + فیلم

به مناسبت رویداد ملی ایران جان در استان خراسان جنوبی، از امروز ظرفیت‌های این استان در شبکه‌های صدا و سیما منعکس می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت رویداد ملی ایران جان در استان خراسان جنوبی،گزارشی از تولیدات بهینه کشاورزی در گلخانه‌های نوین سربیشه مشاهده می‌کنید.

در این گلخانه‌ها با روش‌های نوین آبیاری، تولیدات افزایش یافته است.

 

آب شرب ملت ندارند که بخورند می گوید گل خانه آب نیست وقتی نیست یعنی آب وجود ندارد
۱
۱
