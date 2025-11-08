پیشکسوت باشگاه استقلال گفت: من هر زمانی در استقلال فعال بوده‌ام منجر به دریافت جام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان عالمی سرپرست سابق تیم فوتبال استقلال و پیشکسوت این تیم در مورد وضعیت استقلال در فصل گذشته گفت: من در فصل گذشته با ۷ سرمربی کار کردم و این موضوع کار دشواری بود، اما با همکاری دیگر اعضا موفق شدیم در نهایت قهرمان جام حذفی شویم و خدا را شکر هر بار که من در استقلال حضور داشته ام با دریافت جام همراه بوده است.

وی در مورد پیروزی روز گذشته پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان گفت: به هر حال پرسپولیس در بهترین شرایط خود و بدترین شرایط استقلال خوزستان با این تیم رو‌به‌رو شد و این در پیروزی تاثیر داشت ضمن اینکه فکر می‌کنم داوری هم در این بازی تاثیر گذار بود.

عالمی در مورد انتشار ویدیویی از سوی باشگاه پرسپولیس حاوی الفاظ توهین آمیز علیه استقلالی‌ها گفت: این حرکت را محکوم می‌کنیم و خدا را شکر که هواداران استقلال همیشه از لحاظ اخلاقی این موارد را رعایت می‌کنند ضمن اینکه پرسپولیسی‌ها با این رفتار‌ها قصد دارند عملکرد خودشان را پوشش دهند و این در دوره‌های قبل هم بوده است حتی وقتی که ما در فینال جام حذفی بودیم و پرسپولیس حذف شده بود در بازار نقل و انتقالاتی فضای آلوده‌ای درست کرده بودند.

واقعا یک انسان پاک و شریفی هستش ویکی از بهترین پیشکسوتان استقلال از نظر اخلاقی همین آقای عالمی هستش ممنونیم بابت زحماتت و بی حاشیه بودنت مرد جنتلمن
