باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین نجفی رئیس هیئت اسکواش استان یزد گفت: اردوی انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان ایران با درخشش چشمگیر نمایندگان یزد به پایان رسید و هر چهار عضو تیم ملی از میان بازیکنان تیم الماس کویر حدید یزد انتخاب شدند.

وی افزود: در جریان این اردو که با حضور برترین ورزشکاران اسکواش کشور برگزار شد، سه بانوی یزدی شامل نجمه بوشهری‌زاده، فاطمه فلاحتی و نازنین تقی‌نژاد با عملکردی درخشان موفق به کسب جایگاه در ترکیب اصلی تیم ملی بانوان اسکواش ایران شدند.

نجفی ادامه داد: چهارمین عضو تیم ملی نیز فرشته اقتداری است که وی هم از اعضای تیم الماس کویر حدید یزد به شمار می‌رود و به این ترتیب، ترکیب نهایی تیم ملی اسکواش بانوان ایران به طور کامل از اعضای تیم یزدی الماس کویر حدید تشکیل شده است.

رئیس هیئت اسکواش استان یزد گفت:این موفقیت، نقطه عطفی در تاریخ ورزش بانوان یزد به شمار می‌رود و نشان‌دهنده رشد چشمگیر این استان در رشته اسکواش است؛ رشته‌ای که در سال‌های اخیر با تلاش باشگاه‌ها و حمایت‌های محلی، جایگاه ویژه‌ای در ورزش بانوان یزد پیدا کرده است.

به گفته وی، حضور یک تیم تمام‌یزدی در ترکیب ملی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه اسکواش بانوان کشور ترسیم کند و انگیزه‌ای مضاعف برای استعداد‌های جوان در این رشته ایجاد نماید.

منبع: روابط عمومی