باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه‌آهن، در حاشیه مراسم ورود اولین قطار از روسیه به بندر خشک اظهار داشت: اولین قطاری که از روسیه به مقصد ایران حرکت کرده، محموله کاغذ را حمل می‌کند و قرار است این مسیر به‌صورت منظم هر ۱۰ روز یک‌بار برقرار شود. این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی منظم و تلاش برای افزایش حجم ترانزیت و واردات به کشور است.

جعفری توضیح داد: این قطار از استان مسکو به بندر خشک می‌رسد و مدت زمان سفر آن تقریباً ۱۰ روز است. این زمان‌بندی می‌تواند به بهبود زنجیره تأمین و کاهش زمان تحویل بار کمک کند.

وی بیان کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی بندر خشک، توسعه مراکز لجستیک است. هدف از این توسعه، کاهش حجم بارهایی است که در بنادر اصلی متوقف می‌شوند و همچنین ایجاد مراکز لجستیک نزدیک به شهرهای بزرگ برای تسهیل انتقال بارها به مصرف‌کنندگان نهایی است.

جعفری تأکید کرد: در حال حاضر، کشورهایی مانند روسیه، ترکیه، افغانستان و پاکستان در زنجیره تأمین و تجارت با این بندر همکاری دارند که این همکاری می‌تواند به افزایش تنوع بارها و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند.

او در توضیح جزئیات محموله افزود: بارهایی که به این بندر وارد می‌شوند و همچنین بارهایی که به کشورهای همسایه صادر می‌گردند، شامل محصولات مختلفی هستند. به‌طور خاص، هدف اولیه بر جابه‌جایی ۴۰ تا ۶۰ کانتینر با وزن تقریبی ۲۵ تن برای هر کانتینر متمرکز است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به‌نظر می‌رسد بندر خشک قادر به افزایش حجم ترانزیت و واردات باشد. همچنین، توسعه مراکز لجستیک و تعمیق همکاری با کشورهای همسایه می‌تواند به بهبود روند تجارت در این منطقه کمک کرده و نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش دهد، بلکه زمان تحویل بار را نیز بهینه سازد.