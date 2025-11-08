معاون بازرگانی شرکت راه‌آهن گفت: اولین قطار باری حامل ۶۲ کانتینر کاغذ از کشور روسیه وارد بندر خشک تهران (آپرین) شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه‌آهن، در حاشیه مراسم ورود اولین قطار از روسیه به بندر خشک اظهار داشت: اولین قطاری که از روسیه به مقصد ایران حرکت کرده، محموله کاغذ را حمل می‌کند و قرار است این مسیر به‌صورت منظم هر ۱۰ روز یک‌بار برقرار شود. این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی منظم و تلاش برای افزایش حجم ترانزیت و واردات به کشور است.

جعفری توضیح داد: این قطار از استان مسکو به بندر خشک می‌رسد و مدت زمان سفر آن تقریباً ۱۰ روز است. این زمان‌بندی می‌تواند به بهبود زنجیره تأمین و کاهش زمان تحویل بار کمک کند.

وی بیان کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی بندر خشک، توسعه مراکز لجستیک است. هدف از این توسعه، کاهش حجم بارهایی است که در بنادر اصلی متوقف می‌شوند و همچنین ایجاد مراکز لجستیک نزدیک به شهرهای بزرگ برای تسهیل انتقال بارها به مصرف‌کنندگان نهایی است.

جعفری تأکید کرد: در حال حاضر، کشورهایی مانند روسیه، ترکیه، افغانستان و پاکستان در زنجیره تأمین و تجارت با این بندر همکاری دارند که این همکاری می‌تواند به افزایش تنوع بارها و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند.

او در توضیح جزئیات محموله افزود: بارهایی که به این بندر وارد می‌شوند و همچنین بارهایی که به کشورهای همسایه صادر می‌گردند، شامل محصولات مختلفی هستند. به‌طور خاص، هدف اولیه بر جابه‌جایی ۴۰ تا ۶۰ کانتینر با وزن تقریبی ۲۵ تن برای هر کانتینر متمرکز است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به‌نظر می‌رسد بندر خشک قادر به افزایش حجم ترانزیت و واردات باشد. همچنین، توسعه مراکز لجستیک و تعمیق همکاری با کشورهای همسایه می‌تواند به بهبود روند تجارت در این منطقه کمک کرده و نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش دهد، بلکه زمان تحویل بار را نیز بهینه سازد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
قحطی آغاز میشود و همه چیز به روسیه می رود
۰
۰
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بارش کاغذه منتها با کاغذهاش میشه موشک هم درست کرد برای نابودی اسراییل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بندر خشک در اسفند 1401 تاسیس شد، چرا الان می گویند اولین قطار؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خیلی خشک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
منافعش اگر برای تقویت مالی کشور باشه خیلی هم خوبه
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ماشاالله ??♥️♥️♥️??????
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وارد کشور می شود به سمت بازار عراق می رود چه سودی به حال بازار داخلی دارد کاغذی که با قطار وارد کشور می شود بعد وارد بازار عراق می شود
۱۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
معنای ترانزیت کالا ،مبادله ،گمرک و عوارض و.. رو می دونید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میخواید دور ایران دیوار بکشیم ببینم اقتصادمون خوب میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عراق و ترکیه و سوریه و.. چه فرقی دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
فرقش این است کشور کمبود کالا دارد به جای تنظیم بازار داخلی یه عده به فکر ترانزیت و ارز آوری برای جیب آقازاده ها هستند کله کدو کالا وارد کشور می شود و خارج می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برا چاپ کتاب درسی جنگ ۱۲ روزه برای مدارس
۲
۴
پاسخ دادن
