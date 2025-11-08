باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز شنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت که کشورش باید در صورت از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده آماده باشد.

نبنزیا اظهار داشت: «[دونالد] ترامپ، رئیس جمهور [ایالات متحده] در پاسخ به آزمایش موشک‌های کروز جدید و زیردریایی‌های هسته‌ای ما، اظهار داشت که ایالات متحده در حال بررسی از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای است. این یک بیانیه نسبتاً جدی است. اینکه این [آزمایش] چه پیامد‌هایی خواهد داشت، هنوز مشخص نیست.»

پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هشدار داده بود که اگر سایر کشور‌ها شروع به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود کنند، روسیه نیز به همین ترتیب واکنش نشان خواهد داد.