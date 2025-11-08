باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حسین زمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آمار ثبت شده در هفت‌ماهه نخست سال جاری، استانداران استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری و زنجان با بیشترین اهتمام در برگزاری جلسات ستاد‌های ساماندهی امور جوانان، به عنوان استانداران پیشرو در حوزه هماهنگی بین‌دستگاهی و برنامه‌ریزی برای نسل جوان معرفی شدند.

وی با اشاره به نقش راهبردی ستاد‌های ساماندهی امور جوانان در استان‌ها، این ستاد‌ها را مهم‌ترین ساختار هماهنگ‌کننده سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نسل جوان دانست.