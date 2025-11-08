سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: محاسبات دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲روزه با اتحاد ملی و استحکام نیرو‌های مسلح کاملا برهم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوره توانمندسازی مدیران و مسئولان روابط عمومی و تبلیغات نواحی مقاومت بسیج سپاه انصارالرضا علیه‌السلام خراسان جنوبی با حضور سردار نائینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران و سردار محبی معاون فرهنگی تبلیغات سپاه به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد.

سردار نائینی، معاون روابط عمومی سپاه در این دوره با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ملی، گفت: سرلشکر شهید سلامی در سخنرانی از دانش عالی و فن بیان بالایی برخوردار بودند و در سخنرانی‌های خود بسیار غنی، پربار، دقیق و عمیق مطالب مفید و اثربخش را بیان می‌کردند.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های شکست این است که مهاجم درخواست آتش‌بس کند، گفت: ما در جنگ تحمیلی ۱۲روزه قطعا پیروز شدیم.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران گفت: جنگ تحمیلی ۱۲روزه اسرائیل به ایران را ۱۲۰ کشور دنیا، دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی آنها محکوم کردند.

سردار نائینی به همراهی ملت ایران در پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲روزه اشاره کرد و تصریح کرد: تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، همراهی مردم با دولت و نظام، اتحاد و انسجام ملی، همراهی دولت و اقتدار نیرو‌های مسلح در پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲روزه بسیار مؤثر بود.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به هدف قراردادن ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: تاب‌آوری روانی در جنگ بسیار مهم است؛ با وجود هدف قرار گرفتن ساختمان صدا و سیما و آسیب به بخش‌های مختلف خبری و زیرساخت‌های سازمان، اما بیان روایت صحیح و اطلاع‌رسانی تعطیل نشد و باقدرت ادامه پیدا کرد.

سردار نائینی اظهار کرد: نصرت الهی، نقش مؤثر رهبر معظم انقلاب در فرماندهی جنگ و انسجام ملی، روایت صحیح از جنگ، اتحاد اقشار مختلف مردم (اتحاد مقدس)، استحکام نیرو‌های مسلح از عوامل موفقیت و پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سردار نائینی سپاه برای سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران دستاوردی آماده نکرده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام سردار
خواهشمندیم وام مسکن بسیجیان کد۸۹ منطقه عملیاتی کرمانشاه که ۵۰۰میلیون می باشد رو افزایش بدین چون واقعا جوابگو نیست و شما درقبال وام تعهد تحویل خانه از بچه ها میگیرین درحالی که ۵۰۰میلیون به بچه ها میدین!!!!! با ۵۰۰میلیون کجایی ایران می‌توان خانه خرید؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام سردار
خواهشمندیم وام مسکن بسیجیان کد۸۹ منطقه عملیاتی کرمانشاه که ۵۰۰میلیون می باشد رو افزایش بدین چون واقعا جوابگو نیست و شما درقبال وام تعهد تحویل خانه از بچه ها میگیرین درحالی که ۵۰۰میلیون به بچه ها میدین!!!!! با ۵۰۰میلیون کجایی ایران می‌توان خانه خرید؟؟؟؟؟
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از رو که نمیروند ،دنبال شیوه خای نوین برای رویارویی میروند،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
نابودشان کرد و از صفحه روزگار محو.
۰
۰
پاسخ دادن
