معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شهیدرجایی قزوین گفت: سیستم کنترل تحریک ژنراتور‌های گازی برای نخستین بار در کشور در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین با نمونه بومی‌سازی شده جایگزین شد تا پایداری تولید برق افزایش و وابستگی به قطعات خارجی کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید کاتبی معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شهیدرجایی قزوین گفت: در اقدامی پیشرو با هدف ارتقای پایداری تولید برق، برای نخستین‌بار در کشور سیستم کنترل تحریک واحد‌های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی با نمونه بومی جایگزین شد.

وی ادامه داد: با توجه به منسوخ شدن سیستم کنترل تحریک قدیمی و عدم امکان تامین قطعات یدکی، بهره‌برداری ایمن و پایدار از واحد‌های گازی با چالش جدی مواجه شده بود که در همین راستا با تکیه بر توان مهندسی داخلی، طراحی، ساخت و راه‌اندازی سیستم جدید کنترل تحریک ژنراتور واحد‌ها انجام شد.

کاتبی با اشاره به نصب موفق این سیستم در واحد شماره پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی تصریح کرد: این پروژه علاوه بر به‌روزرسانی فناوری واحد‌های گازی، امکان استفاده از قطعات سیستم قدیمی به عنوان یدکی برای سایر واحد‌ها را فراهم کرده که به افزایش قابلیت اطمینان و کاهش ریسک توقف تولید کمک می‌کند.

به گفته این مسئول، مزایای این طرح شامل بومی‌سازی کامل دانش فنی، سهولت در نگهداری و تعمیرات، کاهش چشمگیر هزینه‌ها نسبت به خرید قطعات خارجی، افزایش پایداری تولید و کاهش احتمال وقفه‌های ناشی از خرابی سیستم است.

وی اضافه کرد: این پروژه که با همکاری شرکت مکو انجام شد، نشان داد با اتکا به توان داخلی می‌توان چالش‌های فنی پیچیده را پشت سر گذاشت و گام‌های موثری در مسیر خودکفایی برداشت.

معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شهید رجایی بیان کرد: در این پروژه با جایگزینی سیستم قدیمی و منسوخ با نمونه بومی‌سازی شده، گام مهمی در مسیر خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی به قطعات خارجی برداشته شد.

منبع: نیروگاه شهید رجایی قزوین

